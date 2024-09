Treatment.com AI und die Universität Edinburgh arbeiten gemeinsam an der Umgestaltung von Langzeitpflegediensten in Großbritannien

Vancouver, BC – 5. September 2024 – Treatment.com AI Inc. („Treatment AI“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EYD8 – CSE: TRUE – OTC: TREIF), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung mit dem Universitätsgericht der Universität Edinburgh („University of Edinburgh“) unterzeichnet hat. Die Universität Edinburgh möchte die proprietäre Global Library of Medicine („GLM“) von Treatment nutzen, um gemeinsam Anwendungen im Rahmen der Innovationsinitiative „SET4 Systems Engineering to Transform Transitions In Health and Social Care“ („SET4“) zu entwickeln.

Weltweit führende Universität

Treatment geht eine Partnerschaft mit der Universität Edinburgh ein, die kürzlich von der Times Higher Education Impact Rankings für ihren Beitrag zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung als eine der weltweit führenden Universitäten ausgezeichnet wurde. In der Rangliste 2024 belegte die Universität Edinburgh den ersten Platz in der Welt für SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur. Edinburgh Innovations, der Kommerzialisierungsdienst der Universität Edinburgh, hat Investitionen in Höhe von £107,6 Mio. (USD$142 Mio.) angezogen, während industrielle und translationale Forschungsprojekte weitere £91,9 Mio. (USD$121 Mio.) an Finanzmitteln eingebracht haben.

Multimillionen-Dollar-Projekt für die Langzeitpflege

SET4 ist ein aufregendes Multi-Millionen-Dollar-Programm, das im Usher-Institut des College of Medicine and Veterinary Medicine der Universität Edinburgh entwickelt wird. Es handelt sich dabei um eine Innovationsdrehscheiben-Initiative, an der alle relevanten Interessengruppen beteiligt sind und die darauf abzielt, innovative datengestützte Lösungen zur Verbesserung problematischer Übergänge in der Gesundheits- und Sozialfürsorge für Menschen mit multiplen Langzeiterkrankungen zu entwickeln. Während sich das Projekt zunächst auf bestimmte Gemeinschaften in Schottland konzentrierte, besteht das Ziel nun darin, sinnvolle Veränderungen herbeizuführen und genügend Beweise zu liefern, um eine breitere Anwendung im nationalen Gesundheitsdienst (NHS) des Vereinigten Königreichs, in anderen Bereichen der Sozialfürsorge und darüber hinaus zu ermöglichen.