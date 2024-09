gettex – Dein Tor zu kostenfreiem Handel und vielen weiteren Vorteilen

Welche Vorteile hat der Handel an der gettex für Privatanleger?

gettex ist die einzige Börse, an der ohne Courtage und Börsenentgelt mehr als 440.000 Finanzprodukte gehandelt werden können. Und das von 8:00 bis 22:00 Uhr über alle Gattungen – Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds und strukturierte Wertpapiere (Zertifikate) hinweg.

Was zeichnet die Börse gettex gegenüber anderen Handelsplätzen aus?

gettex ist eine Market Maker Börse, das heißt, dass bei den Zertifikaten die Emittenten – bisher UniCredit onemarkets, HSBC Deutschland und Goldman Sachs, direkt als Market Maker ohne zwischengeschaltete Instanz auftreten. Bei allen anderen Gattungen ist es die Baader Bank, Deutschlands größte Wertpapierhandelsbank. Das macht das Handeln einfach, schnell und kosteneffizient.

Wie viele Transaktionen werden an einem typischen Tag über die gettex abgewickelt?

Die Orderausführungen liegen im deutlich sechsstelligen Bereich.

Über welche Broker ist der Handel an der gettex möglich?

Eine Aufzählung würde hier wahrscheinlich zu weit führen, und ich will auch keinen unserer Partner besonders hervorheben. Aber sowohl etablierte Privatbanken und Sparkassen, sowie Genossenschaftsbanken und Online-Banken sind an gettex angeschlossen, aber auch einige Neobroker. Am besten auf unserer kürzlich gelaunchten Website www.gettex.de vorbeischauen, da sind alle aufgeführt.

An der gettex gibt es keine Maklercourtage und kein Börsenentgelt. Wie verdient gettex Geld?

Zum einen zahlen Marktteilnehmer und Market-Maker jährliche Zulassungsgebühren an gettex sowie für die einzelnen Wertpapiere Listing- und Einführungsgebühren. Zusätzlich fallen für Market Maker Systemnutzungsentgelte an.

Welches Informationsangebot bietet gettex Privatanlegern und insbesondere Einsteigern, die mehr über den Handel und die Märkte erfahren möchten?

Im Zuge unseres Relaunches der Website haben wir auch einige Informationen mit auf die Seite gepackt, zum Beispiel einen eigen Blog in der Rubrik „Trading Ideen“, in dem namhafte Autoren aus der Finanzbranche regelmäßig publizieren. Außerdem gibt es dort einen Überblick über neu eingeführte Wertpapiere, Videos und weitere Services.

Die neue Website überzeugt durch ihre Informationsfülle und die moderne Aufmachung. Welches Feature sollten sich Privatanleger unbedingt ansehen?

Das ist schwer zu sagen und hängt stark vom jeweiligen Interesse und auch Know-how der User zusammen. Unsere Finder sind schon sehr spannend, hier können nach einer Vielzahl von Kriterien in den jeweiligen Gattungen passende Produkte gesucht werden. Zum Beispiel in unserem Zertifikate-Finder nach Basiswerten und den jeweiligen Hebel- oder Anlageprodukten samt weiter differenzierten Filtern. Außerdem sind die „Estimates Ratios“ der Analysteneinschätzungen auf den Aktien-Detailseiten in der Rubrik „Unternehmen“ sehr interessant. Alles in allem, es gibt viel zu entdecken auf der gettex-Website, einfach reinschauen!