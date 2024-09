Dax am Mittag ohne klare Richtung - Kurskorrektur vorherrschend

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag ohne klare Richtung geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.610 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten RWE, Bayer und Vonovia. Im Minus waren dagegen unter anderem die Papiere von Rheinmetall, Merck und Adidas.









"Wenn da nicht die Fragen rund um die Konjunkturentwicklung und der Inflation wären. Diese zahlen wiederum auf das Zinsthema ein und das gilt derzeit als Stütze für die Aktienmärkte: ein sehr wackeliges Gebilde, was sich derzeit darstellt und nicht ohne Risiken für die Investoren", sagte Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1096 US-Dollar (+0,13 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9012 Euro zu haben.



"Auch wenn der Schock noch tief sitzt, befindet sich der Deutsche Aktienindex immer noch lediglich zwei Prozent von seinen bisherigen Kursrekorden entfernt", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Es ist eigentlich nicht wirklich viel passiert und die Fortbewegung in den vergangenen Handelstagen kann als normale Autokorrektur abgetan werden.""Wenn da nicht die Fragen rund um die Konjunkturentwicklung und der Inflation wären. Diese zahlen wiederum auf das Zinsthema ein und das gilt derzeit als Stütze für die Aktienmärkte: ein sehr wackeliges Gebilde, was sich derzeit darstellt und nicht ohne Risiken für die Investoren", sagte Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1096 US-Dollar (+0,13 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9012 Euro zu haben.