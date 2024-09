DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Traton auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Traton vor dem am 1. Oktober anstehenden Kapitalmarkttag in München auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Trotz des Abschwungs in diesem Jahr scheine die Profitabilität in Reichweite der Ziele zu liegen, selbst unter Berücksichtigung der weiter bestehenden Probleme in der Lieferkette, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Schwerpunkt der Veranstaltung in diesem Jahr dürfte auf den Chancen für die US-Marke Navistar liegen. Die Sanierung von Navistar könnte den Konzerngewinn um weitere 500 Millionen Euro steigern und sollte ein wichtiger Hebel sein, um die mittelfristigen Wachstumsziele von 9 auf 10 Prozent anzuheben./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2024 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 28,85EUR auf Tradegate (05. September 2024, 12:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolai Kempf

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m