"Jeder Nvidia-Dollar erzeugt Multiplikator von 10 US-Dollar im Tech-Sektor"

Der S&P 500 und Nasdaq Composite haben am Dienstag massive Verluste verzeichnet und den schlechtesten Tag seit dem Ausverkauf vom 5. August erlebt. Angeführt wurden die Verluste von Rückgängen in der Technologiebranche. Auch am Mittwoch beendeten die beiden Indizes den Handel mit roten Vorzeichen.

Die Tech-Bullen von Wedbush glauben nicht an ein Ende der Tech-Rallye. "Während wir die holprigen Makro-/Arbeitsplatzdaten und den Trommelwirbel für die US-Präsidentschaftswahlen im November anerkennen, sehen wir diesen Ausverkauf bei Tech-Aktien als Kaufgelegenheit für unsere Kerngewinner in dieser KI-Revolution", so die Wedbush-Analysten unter der Leitung von Daniel Ives in einer Investorenmitteilung.

Jeder US-Dollar, der für einen Nvidia-Grafikprozessor ausgegeben wird, erzeuge laut Wedbush einen Multiplikator von 8 bis 10 US-Dollar im gesamten Technologiesektor.

"KI fängt bei Nvidia an, aber die Auswirkungen auf den gesamten Technologiesektor sind im Wesentlichen eine vierte industrielle Revolution, die sich in den nächsten 12 bis 18 Monaten in den Bereichen Halbleiter, Software, Infrastruktur, Internet und Smartphones vollzieht", so Ives weiter.

"Auch wenn sich die Anleger über diese massive Ausgabenwelle aufregen und frustriert darüber sind, dass das Umsatzwachstum beziehungsweise die Margen aus diesen Investitionen erst nach einer gewissen Zeit zum Tragen kommen könnten, spricht dies letztlich für unsere Ansicht, dass es sich um den Beginn des Internet-Moments im Jahr 1995 (fast 1996) handelt und nicht um eine Tech-Bubble wie im Jahr 1999, auch wenn die Bären während einiger dieser Technologieverkäufe lauter wurden", fügte Ives hinzu.

Andere Technologieunternehmen, die von der KI profitieren werden, sind laut Wedbush Microsoft, Oracle, ServiceNow, Palantir, Salesforce, Dell, IBM, Apple und AMD.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion