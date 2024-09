eine völlig neue Plattform für Nachrichtenaggregation und soziale Interaktion

MONTREAL, 5. September 2024 /PRNewswire/ -- Nach jahrelanger Entwicklungsarbeit freut sich Virtual Artifacts Inc. (VA), die Freigabe seiner innovativen digitalen Plattform Hibe für die Öffentlichkeit bekannt zu geben.

„Wir möchten Hibe zu einem Ort machen, an dem traditionelle Medien neben Bürgerjournalisten einen Beitrag zur öffentlichen Berichterstattung mit klarer Verantwortlichkeit leisten", erklärte Jean Dobey, Geschäftsführer von VA. „Wir setzen uns für die Förderung einer Kultur der freien und verantwortungsvollen Meinungsäußerung ein, um vielfältige Perspektiven auf aktuelle Ereignisse zu bieten und die öffentliche Debatte anzuregen."

Die Hibe-Plattform enthält bereits Millionen von Nachrichten aus über 20.000 verifizierten Quellen aus 120 Ländern. Dank der Echtzeit-Indizierung der Suchmaschine von Hibe werden Inhalte sofort nach ihrer Veröffentlichung hinzugefügt, so dass die Nutzer Zugang zu den aktuellsten Nachrichten in 47 Sprachen und mehr als 360 Kategorien haben.

„Unser Weg begann vor einem Jahrzehnt und war von zahlreichen Tests geprägt, die im letzten Jahr in der endgültigen Beta-Version der Hibe-Plattform gipfelten. Während der Beta-Phase haben wir wertvolles Feedback von Nutzern und Branchenvertretern gesammelt, das es uns ermöglicht hat, unser Angebot zu verfeinern, um den komplexen Anforderungen der heutigen digitalen Landschaft gerecht zu werden", so Dobey. „Wir freuen uns, ein neues Kapitel in diesem Vorhaben aufzuschlagen, und sind gespannt darauf, der Öffentlichkeit unsere völlig neu gestaltete Plattform zu präsentieren."

Als überzeugende Alternative zu den dominierenden Social-Media-Plattformen, die das Publikum, die Inhalte und die Werbeeinnahmen traditioneller Medien aufgesogen haben, ermöglicht Hibe es Herausgebern jeder Größe, ihr gewonnenes Publikum aus den sozialen Medien zurückzugewinnen. Hibe ermöglicht es Herausgebern außerdem, die Kontrolle über die Verbreitung ihrer Inhalte wiederzuerlangen und die Einnahmen durch ein vorteilhaftes Sharing-Programm zu maximieren, das werbebasierte und bezahlte Abonnementmodelle unterstützt. In der heutigen Welt der Falschinformationen bietet die Hibe-Plattform Herausgebern und Werbetreibenden die Möglichkeit, sich einem vertrauenswürdigen Netzwerk anzuschließen, das Markensicherheit garantiert.

Parallel zur Veröffentlichung von Hibe startet VA eine Kampagne, bei der Verleger und ihr Publikum eingeladen werden, www.hibe.com zu besuchen, um eine neue Möglichkeit der Verbreitung und des Konsums von Online-Inhalten zu entdecken.

Für Medienanfragen oder um ein Interview zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an info@virtualartifacts.com

Informationen zu Virtual Artifacts Inc.

Das in Montreal (Quebec) ansässige Unternehmen Virtual Artifacts entwickelt einzigartige und innovative Technologien zum Schutz der Privatsphäre, zur Identitätsverwaltung und zur Interoperabilität von Systemen, um die Herausforderungen zu meistern, denen sich Verbraucher und Unternehmen im heutigen digitalen Zeitalter gegenübersehen. VA lässt sich von der Überzeugung leiten, dass Technologien mit den Entscheidungen und Werten der Menschen in Einklang gebracht werden sollten, dass sie eingesetzt werden sollten, um Gemeinschaften einander näher zu bringen und Gesellschaften offener zu machen, und dass sie gleichzeitig Unternehmen helfen sollten, zu wachsen und in einen fairen Wettbewerb zu treten. Mit dem Ziel, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu ihren eigenen Bedingungen zu vernetzen und zu interagieren, bietet VA bahnbrechende technologische Instrumente, die ein Gleichgewicht zwischen den Interessen von Unternehmen und Verbrauchern gewährleisten.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2495291/Virtual_Artifacts_inc__Hibe_o ...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/freigabe-von-hibe-fur-die-offentlichkeit-eine-vollig-neue-plattform-fur-nachrichtenaggregation-und-soziale-interaktion-302238231.html