Flottenmanagement steht vor KI-Boom (FOTO)

Amsterdam/Leipzig (ots) -



- Internationale Fuhrpark-Studie von Webfleet zeigt: künstliche Intelligenz und

Elektrofahrzeuge werden in den kommenden Jahren den größten Einfluss auf das

Flottenmanagement haben.

- Mehr Investitionen in digitale Flottentechnologien für die nächsten fünf Jahre

prognostiziert.

- Ergebnisse aus Deutschland zeigen ähnliches Bild.



Zu ihren derzeitigen und zukünftigen Nutzungsgewohnheiten von künstlicher

Intelligenz (KI) befragt, antwortet die Mehrheit (58 %) der Fuhrparkmanager,

dass sie erwartet, in den nächsten fünf Jahren KI einzusetzen. So lautet eines

der Ergebnisse einer neuen globalen Studie anlässlich des 25-jährigen Jubiläums

von Webfleet, einem der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für das

Flottenmanagement und Teil von Bridgestone.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Befragt wurden 1.800 Flottenmanager in 15 Ländern, um das Umfeld derFlottendigitalisierung zu beleuchten, wobei als Fuhrpark-EntscheidungsträgerFuhrparkmanager oder Unternehmensinhaber mit mindestens sieben Fahrzeugendefiniert wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass Fuhrparks planen, ihreInvestitionen in digitale Flottenlösungen in Zukunft zu erhöhen, und weisen aufeine signifikante geplante Einführung von KI- und EV-Technologien hin."Der globale Trend hin zu digitalen Lösungen, einschließlich KI, zeigt, wohindie Zukunft des Flottenmanagements geht", so Jan-Maarten de Vries, PresidentFleet Management Solutions bei Bridgestone Mobility Solutions. "Unsere Studiebestätigt, dass digitale Flottenlösungen bei der Steigerung derFlotteneffizienz, der Kostenkontrolle und der Verbesserung der Fahrer- undFahrzeugsicherheit eine entscheidende Rolle spielen. Investitionen in dieseTechnologien machen sich jedenfalls bezahlt und werden weiter steigen."Große Mehrheit der Flottenmanager will mehr in die Digitalisierung investieren- 91 % der Fuhrparkmanager planen eine Steigerung ihrer Investitionen indigitale Flottenlösungen in den nächsten fünf Jahren.- Mehr als die Hälfte der Fuhrparkleiter (52 %) nannte Effizienzsteigerungen undgeringere Betriebskosten als zwingenden Grund für Investitionen in digitaleLösungen.- 49 % der Fuhrparkmanager nannten die Verbesserung der Fahrer- undFahrzeugsicherheit als einen der Gründe für Investitionen inFlottenmanagementtechnologien.Größter Einfluss auf das Flottenmanagement durch KI und ElektrofahrzeugeKI, maschinelles Lernen und Elektrofahrzeuge werden als wichtigste Faktoren fürdie Zukunft des Flottenmanagements genannt.- 32 % der befragten Flottenmanager gaben an, dass KI und maschinelles Lernen inden nächsten Jahren den größten Einfluss auf das Flottenmanagement habenwerden, 30 % nannten in dem Zusammenhang Elektrofahrzeuge.