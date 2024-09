Exyte erwirbt TTP Group zur Beschleunigung des Wachstums des Biopharma- und Life Sciences-Geschäfts

Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -



- TTP Group ist ein führendes Beratungs- und Ingenieursunternehmen spezialisiert

insbesondere auf die biotechnische und pharmazeutische Industrie

- Kunden sind Blue-Chip-Unternehmen in Europa

- TTP Group führt das operative Geschäft unter den Marken "Pharmaplan" und

"Triplan" und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeitende an 27 Standorten

- Exyte-CEO Büchele: "Mit der Übernahme von TTP erweitert Exyte seine Position

als globaler Akteur im Pharmamarkt und stärkt seine Präsenz in Europa."



Exyte, ein weltweit führendes Unternehmen im Design, Engineering und der

Bereitstellung von High-Tech-Anlagen, plant die Übernahme der TTP Group ("TTP"),

eines führenden Beratungs- und Ingenieurunternehmens für die pharmazeutische und

chemische Industrie in Europa. Das TTP-Portfolio umfasst eine breite Palette von

Ingenieurdienstleistungen, von Machbarkeitsstudien über Grund- und Detailplanung

bis hin zu Bauleitung, Inbetriebnahme sowie Qualifizierung und Validierung.

Exyte, der Finanzinvestor Robus Capital und Minderheitseigner von TTP haben

entsprechende Verträge unterzeichnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen

vereinbart. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen

Genehmigungen.







Blue-Chip-Kunden der Biotech- und Pharmabranche sowie der chemischen Industrie.

Das Unternehmen deckt mit den operativen Marken "Pharmaplan" und "Triplan" das

gesamte Dienstleistungsspektrum von Engineering, über Beschaffung, Bauleitung

und Validierung ab. Exyte wird TTP mit seinen eigenen europäischen Aktivitäten

im Bereich Biopharma und Life Sciences zusammenführen. Ziel ist es, einen

starken Partner für die boomende europäische Biotechnologie- und Pharmaindustrie

zu schaffen.



TTP führt eine Vielzahl von Projekten durch, von der Modernisierung bestehender

Einrichtungen bis hin zur Realisierung neuer Anlagen. Das Unternehmen verfügt

über einen strategischen Fußabdruck in Europa mit 27 Standorten in Belgien,

Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz. Im Jahr 2023

erwirtschafteten rund 1.000 Mitarbeitende[1] einen Umsatz von über 170 Millionen

Euro. TTP beabsichtigt, das starke profitable Wachstum der letzten Jahre in den

kommenden Jahren fortzusetzen.



"Durch die Kombination der Ingenieurexpertise von TTP mit Exyte's Kompetenz in

der Projektrealisierung schaffen wir eine starke Präsenz in den Bereichen

Biotech und Pharma in Europa. Dies ermöglicht es uns, unseren Kunden in Europa

das gesamte Spektrum der Zusammenarbeit anzubieten - von der strategischen

Planung bis hin zur Bereitstellung von Biotechnologie- und Pharmaanlagen. Mit Seite 2 ► Seite 1 von 3



