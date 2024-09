Real World-Daten zur Wirksamkeit des Lenire-Geräts stützen Ergebnisse der klinischen Studien

Die Real-World-Daten zur Wirksamkeit von Lenire stimmen mit den Ergebnissen aus groß angelegten klinischen Studie überein, so ein Inhalt der Veröffentlichung mit dem Titel „Effectiveness of bimodal neuromodulation for tinnitus treatment in a real-world clinical setting in United States: A retrospective chart review". Die aktuelle Studie wurde von einem Institutional Review Board (IRB) geprüft.

Tinnitus, auch bekannt als „Ohrensausen", ist ein komplexes neurologisches Leiden, bei dem Geräusche wahrgenommen werden, ohne dass eine externe Quelle vorhanden ist. Laut Forschung leiden fast 15 % der Erwachsenen in Europa1 an Tinnitus.

Für die Studie analysierten Dr. Emily McMahan, Au. D., am Alaska Hearing & Tinnitus Center (AHTC) und Professor Hubert Lim, Ph. D. von der University of Minnesota, die Ergebnisse von 220 Patienten mit mittelschwerem oder schwerem Tinnitus, die zwischen Mai 2023 und Juni 2024 am AHTC mit Lenire behandelt wurden.

Die Analyse von 220 Patientendaten ist eine der größten jemals durchgeführten Analysen von Patienten, die im Anschluss an eine medizintechnische Behandlung gegen Tinnitus untersucht wurden. Die rückwirkende Analyse der Real-World-Daten ergab, dass 91,5 % der Patienten nach einer 12-wöchigen Behandlung mit Lenire eine klinisch bedeutsame Verringerung des Tinnitus verzeichneten. 78,0 % verzeichneten eine klinisch bedeutsame Verringerung des Tinnitus bereits nach 6-wöchiger Behandlung mit Lenire1,5,6.