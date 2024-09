Mit 5G zu mehr Konnektivität im Schienenverkehr (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Die InnoTrans 2024, die führende Fachmesse für Bahn- und Verkehrstechnik,

findet vom 24. bis 27. September in der Messe Berlin statt

- Ericsson bietet am Stand 710 in Halle 4.1 persönliche Führungen und

Interviewmöglichkeiten rund um seine Messeneuheiten und sein Lösungsportfolio

- Ericsson-Experten stellen die neuesten FRMCS- und 5G-Technologien in

Anwendungsdemos vor



Ericsson (NASDAQ: ERIC) wird vom 24. bis 27. September an der InnoTrans 2024

teilnehmen. Als führende Fachmesse für Verkehrstechnik bringt die InnoTrans alle

zwei Jahre in Berlin die wichtigsten Akteure aus der Bahn- und Verkehrsbranche

zusammen. Für Ericsson liegen die thematischen Schwerpunkte in diesem Jahr auf

FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) und 5G-Korridoren am Gleis.

Zugleich informieren Ericsson-Experten über die neuesten Trends und

Entwicklungen am Markt und zeigen auf Stand-Rundgängen vor Ort innovative

Lösungen und Produkte.







Communication System (FRMCS) vorstellen. Bei FRMCS handelt es sich um ein

zukunftsweisendes Mobilfunksystem für den Bahnbetrieb. Es ermöglicht die

Echtzeit-Datenübertragung zwischen Zügen und ist damit für einen sicheren und

effizienten Betrieb des Schienennetzes unerlässlich. Das Großprojekt wird von

Ericsson und dem internationalen Eisenbahnverband UIC sowie weiteren Unternehmen

der Eisenbahnindustrie vorangetrieben. FRMCS wird das veraltete

Kommunikationssystem GSM-R ersetzen und auf LTE- und 5G-Technologien setzen.



In dem Zusammenhang gibt Ericsson Einblicke in Schlüsselprojekte, wie den

Gigabit Innovation Track (GINT) in Deutschland. Bei dem Forschungsprojekt

handelt es sich um eine gemeinsame Initiative von Ericsson, O2 Telefónica und

Vantage Towers, die darauf abzielt, Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen in

Zügen zu ermöglichen. Solche 5G-Mobilfunkkorridore sollen zukünftig eine

nahtlose Konnektivität für Fahrgäste gewährleisten und die Digitalisierung des

Schienenverkehrs weiter vorantreiben.



Für alle Besucher der InnoTrans 2024 bietet Ericsson am Stand 710 in Halle 4.1

die Gelegenheit, die neuesten Entwicklungen im Bereich der Verkehrstechnik

hautnah zu erleben. Individuelle Standführungen ermöglichen den Besuchern, die

für sie relevanten Demos in Augenschein zu nehmen und einen umfassenden

Überblick über die Ericssons Technologien und Lösungen zu erhalten.



"Die InnoTrans ist die wichtigste Veranstaltung für die gesamte Bahn- und

Verkehrsbranche. Umso mehr freuen wir uns, in diesem Jahr mit Ericsson als

führendem Mobilfunknetzausrüster vor Ort zu sein und dort dem Fachpublikum

unsere aktuellen FRMCS- und 5G-Lösungen zu zeigen", sagt Daniel Leimbach, Head Seite 2 ► Seite 1 von 2



