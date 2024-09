Sartorius, Bechtle, Amadeus FiRe: Gewinnwarnung als Chance?

Grundsätzlich bietet das Geschäft mit Biopharmaka eine intakte Wachstumsperspektive, wie auch die weltweit steigende Zahl an Neuzulassungen biopharmazeutischer Wirkstoffe belegt. Daran ändert selbst die temporär gedämpfte Investitionsbereitschaft mancher Kunden nichts. Die Produkte der Niedersachsen sind unerlässlich für die Herstellung von Biopharmaka, monoklonalen Antikörpern sowie Zell- und Gentherapeutika.

Da der Produktionsprozess Teil der Medikamentenzulassung ist, lassen sich einzelne Komponenten später nur noch schwer austauschen. Diese aus Sicht von Sartorius vorteilhaften Markteintrittsbarrieren spiegelten sich zusammen mit der Ertragskraft bislang in einer recht hohen Aktienbewertung wider. Man sollte aber nicht vergessen, dass der Konzern selbst nach der jüngsten Prognosesenkung noch eine EBITDA-Marge zwischen 27 Prozent und 29 Prozent erwartet.

Bis zum Jahr 2028 sieht die Mittelfristprognose neben einem durchschnittlichen Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich einen weiteren Anstieg auf ein EBITDA-Niveau von 34 Prozent vor, wobei dieses Ziel angesichts des schwierigen Umfelds auch noch einmal leicht angepasst oder um ein Jahr nach hinten verschoben werden könnte. Eine operative Trendwende dürfte sehr wahrscheinlich bereits deutlich früher einsetzen.

Wenn es selbst den Anlegerliebling trifft



Im stark fragmentierten Segment der IT-Dienstleister galt der Bechtle-Konzern bis zuletzt als ein Fels in der Brandung. Hier fanden Investoren Verlässlichkeit bei den Prognosen, schwäbisch konservatives Wirtschaften und eine hohe finanzielle Stabilität. Zumindest die Verlässlichkeit hat nach der Senkung der Jahresziele erste Kratzer bekommen. Demnach erwartet der Vorstand nach einem Umsatzrückgang im zweiten Quartal respektive im ersten Halbjahr nur noch Erlöse und Gewinne auf dem Vorjahresniveau.

Obwohl der Marktkonsens bislang noch ein leichtes Wachstum unterstellte, kommt auch hier die Warnung wenig überraschend – immerhin gehören zu den Kunden von Bechtle viele mittelständische Firmen und Behörden. Beide Gruppen halten sich derzeit mit größeren Investitionen in ihre IT zurück. Hinzu kommt, dass das Geschäft der Schwaben sehr deutschlandlastig ist, weshalb die konjunkturelle Schwäche inzwischen auf das Zahlenwerk durchschlägt. Die erhofften Upgrades auf das Betriebssystem "Windows 11" werden sich wohl stärker in das nächste Jahr verschieben. Unsicherheiten bestehen aufgrund der politischen Situation aber auch in Frankreich: Auf das Land entfallen rund 11 Prozent der Konzernerlöse.

Mit über 100 IT-Systemhäusern und mehr als 15.000 Mitarbeitern zählt Bechtle in Europa zu den führenden IT-Dienstleistern. Das Angebot umfasst neben dem Verkauf der passenden Hard- und Software ein breites Spektrum an IT-Lösungen aus den Bereichen Cloud, Internet der Dinge, IT-Sicherheit, Datacenter- und Netzwerktechnologie. Man könnte auch sagen, dass überall dort, wo die digitale Transformation Prozesse in Unternehmen und Behörden tangiert, Bechtle-Know-how gefragt ist.

Als klassischer IT-Dienstleister strebt der Vorstand eine EBT-Marge von "mindestens 5 Prozent" an. In seiner "Vision 2030" nennt er zudem ein Umsatzziel von 10 Milliarden Euro, das teilweise auch mittels Übernahmen erreicht werden soll. Die finanziellen Möglichkeiten hierfür sind vorhanden. Auf dem ermäßigten Kursniveau wird der TecDAX-Titel für längerfristig orientierte Anleger allmählich interessant.

Entwicklung mit Licht und Schatten



Die deutsche Wirtschaft verharrt in der Stagnation. Wirtschaftliche Dynamik will sich weiterhin nicht einstellen, was sich unmittelbar auf die Einstellungsbereitschaft vieler Unternehmen niederschlägt. Hier steht derzeit eher ein Mitarbeiterab- als -aufbau auf der Agenda. Folglich musste der Personaldienstleister….

Autor: Marcus Wessel

