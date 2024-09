UBS stuft Nestle auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nestle nach Gesprächen mit dem Management auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Die Führung habe von einem kurzfristig schwierigen Umfeld in den USA und Europa gesprochen und sehe den Lebensmittelkonzern aber gut gerüstet, mit seinem Produktportfolio den organischen Umsatz mittelfristig um 4 bis 6 Prozent zu steigern. Dies schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem scheidenden Chef Mark Schneider habe die Finanzchefin Anna Manz einen exzellenten Job beim Konzernumbau attestiert./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2024 / 14:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2024 / 14:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 94,54EUR auf Lang & Schwarz (05. September 2024, 13:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m