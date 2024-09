UBS stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Pernod Ricard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Mit dem möglichen Verkauf der indischen Whiskymarke Imperial Blue würde sich der Spirituosenhersteller von einem bedeutsamen Hemmschuh für Wachstum und Margen trennen, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In diesem Preissegment habe sich der Wettbewerb verschärft. Der Ausstieg würde Ressourcen für schneller wachsende und renditeträchtigere Investitionen freisetzen./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2024 / 06:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2024 / 06:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 124,0EUR auf Tradegate (05. September 2024, 13:21 Uhr) gehandelt.