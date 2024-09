STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Discount-Call-Optionsschein auf E.ON (WKN MJ0JR7)

Versorger sind am Donnerstag im DAX gefragt und auch in Stuttgart greifen Derivateanleger bei einem Discount-OS auf E.ON zu. RWE steigt nach einer positiven Studie der UBS um rund 3 % und zieht E.ON mit. Im aktuellen Marktumfeld sind defensive Aktien wie Versorger gefragt. Versorger profitieren mit hohem Kapitalbedarf von sinkenden Zinsen. Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia (WKN MG5MUR)

Nvidia hat vor gut einer Woche seine Quartalsergebnisse vorgelegt und seitdem rund 18 % an Wert eingebüßt. In absoluten Zahlen hat der Tech-Gigant einige Negativrekorde aufgestellt. Anleger zweifeln an der Wachstumsgeschwindigkeit des Tech-Lieblings. Dazu kommt eine Kartellklage der US-Behörden. In Stuttgart bleibt man optimistisch und kauft einen Discount-Call. Discount-Call-Optionsschein auf ISHARES RUSSELL 2000 INDEX - ETF (WKN VC2P9V) ?"hnlich wie Versorger sind Small Caps ein potentieller Profiteur der Zinswende. In dieser Woche dürfte nach den Arbeitsmarktdaten in den USA mehr Klarheit darüber herrschen, ob die FED im September um 25 oder 50 Basispunkte an der Zinsschraube dreht. Als Investment auf US-Smallcaps eignet sich der Russell 2000, der diese Aktien in einem Index vereint. Gekauft wird ein Discount-OS auf den Index.

Euwax Sentiment

Am Donnerstag dominiert im DAX weiter Zurückhaltung und auch an der EUWAX trauen sich die Bullen nicht aus der Deckung. Erholungsversuche drücken das Sentiment in den negativen Bereich. Das deutet auf stärkeres Verkaufsinteresse hin. Am Mittag liegt das Sentiment bei Minus 30. Am Nachmittag werden in den USA weitere Wirtschaftsdaten veröffentlicht, welche die Märkte bewegen dürften.

Börse Stuttgart auf Youtube

Kritische Phase für Bitcoin und Co. - bleibt der Krypto-Bullrun aus? In diesem Video blicken Mirco Recksiek von Bitcoin2Go und Richard "Richy? Dittrich von Boerse Stuttgart Group auf einen spannenden August zurück. Dabei beantworten sie unter anderem folgenden Fragen: Wie hat sich der Kurseinbruch an der japanischen Börse auf den Kryptomarkt ausgewirkt und was war der Auslöser? Ist eine Zinssenkung in den USA in Sicht und was erwartet uns im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen? Lockert China die Politik gegenüber Kryptowährungen? Weitere Themen sind Nvidia, Ethereum-ETFs und die bevorstehende Polygon-Migration. Das und vieles mehr gibt es im BISON Monatsrückblick August! Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=b-B-TwQYC8k

