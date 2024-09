Ausschuss für Humanarzneimittel der EMA gibt positive Stellungnahme ab und empfiehlt Zulassung von Modernas COVID-19-mRNA-Impfstoff, der gegen die SARS-COV-2-Variante JN.1 gerichtet ist

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Moderna Inc!

CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS / ACCESSWIRE / 5. September 2024 / Moderna, Inc. (NASDAQ: MRNA) hat heute bekannt gegeben, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) eine positive Stellungnahme abgegeben hat, in welcher die Marktzulassung einer aktualisierten Formulierung des COVID-19-mRNA-Impfstoffs Spikevax, der auf die SARS-CoV-2-Variante JN.1 abzielt, für die Aktivimmunisierung zur Vermeidung einer COVID-19-Infektion durch SARS-CoV-2 bei Personen ab einem Alter von sechs Monaten empfohlen wird. Im Anschluss an die positive Stellungnahme des CHMP wird die Europäische Kommission einen Beschluss über die Zulassung von Modernas neuem COVID-19-Impfstoff für die Herbst-/Wintersaison 2024-2025 fassen.

„Die positive Empfehlung des CHMP im Hinblick auf unseren neu angepassten COVID-19-mRNA-Impfstoff, der auf die SARS-CoV-2-Variante JN.1 abzielt, ist ein wichtiger Meilenstein, der zeigt, dass es uns ein Anliegen ist, alle Bürger der Europäischen Union zu schützen“, so Stéphane Bancel, Chief Executive Officer von Moderna. „Nachdem es während der Wintermonate zu einer Zunahme der Atemwegserkrankungen kommt, ist es besonders wichtig, dass sich die Menschen durch eine Impfung mit dem aktualisierten COVID-19-Impfstoff schützen, der eine verbesserte neutralisierende Antikörperreaktion auf JN.1 und dessen Abstammungslinien bietet.“

Die Entscheidung des CHMP basiert auf einer Kombination aus Herstellerdaten und präklinischen Daten sowie auf früheren klinischen und nicht-klinischen Daten bzw. Nachweisen aus der Praxis, die Modernas mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 eine entsprechende Wirksamkeit und Sicherheit bescheinigen. Die Zusammensetzung des neuen Impfstoffs basiert auf der Leitlinie der Emergency Task Force (ETF) der EMA vom April 2024, in der empfohlen wird, COVID-19-Impfstoffe entsprechend zu aktualisieren, damit sie im Hinblick auf die Impfkampagne 2024-2025 gegen die JN.1-Familie von Omicron-Subvarianten wirken. Diese Empfehlung wurde von der EMA im Juli 2024 bestätigt.

Seite 2 ► Seite 1 von 4