Niedrige Ölpreise wie seit Jahren nicht mehr: OPEC+ macht's möglich, warnt Citi!

Eigentlich hätten geopolitische Spannungen die Ölpreise in die Höhe treiben müssen. Citi-Analysten betonen, dass der Markt inzwischen verstanden habe, dass Spannungen nicht zwangsläufig zu Produktionseinschränkungen führen. "Erholungen werden zunehmend als Verkaufsgelegenheiten gesehen", so die Experten. Die Rohölsorte Brent fiel in den vergangenen 5 Tagen um 5,5 Prozent.

Die libysche Ölproduktion sowie die Aussicht auf eine baldige Stabilisierung haben laut Citi zu einer Wiederaufnahme von Leerverkäufen geführt. In diesem Kontext empfiehlt die Bank, bei einer Erholung in Richtung 80 US-Dollar zu verkaufen. Kurzfristig könnte das der Fall sein: Die Marktpositionierung könnte nach dem jüngsten Preisrückgang für eine Aufwärtsbewegung sorgen, die Brent näher an die 80-US-Dollar-Marke bringen könnte, so Citi.

Die Hochphase der sommerlichen Ölnachfrage im Nahen Osten ist jedoch vorbei, der Markt steuert auf ein entspannteres Umfeld zu.

Auch Goldman Sachs hat auf die veränderten Marktaussichten reagiert und die Brent-Prognose für das Jahr 2025 um 5 US-Dollar pro Barrel gesenkt. Zu schwach sei die Nachfrage aus China. Im Gegensatz dazu erwartet die UBS, dass die Preise aufgrund einer weiterhin knappen Versorgungslage über 80 US-Dollar steigen könnten.

Die OPEC+ hat am 1. August angekündigt, ab Oktober ihre Produktionskürzungen schrittweise zurückzunehmen. Allerdings könnte die Gruppe, laut Reuters-Quellen, angesichts der jüngsten Preisentwicklung die geplante Produktionssteigerung verschieben.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion