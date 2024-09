Goldpreis setzt zum Sprung an. Goldaktien vor Neubewertung

Gold machte in den letzten Tagen trotz der zu beobachtenden Konsolidierung einen bärenstarken Eindruck. Das Edelmetall zeigte sich dabei überaus robust. Eine rasche Fortsetzung der Rekordjagd schien nie in Gefahr zu sein. Bei Silber sah bzw. sieht die Situation hingegen etwas anders aus. Silber hatte zuletzt große Mühe, sich noch einen Rest Aufwärtsmomentum zu bewahren. Kurzum. Silber wirkte angezählt. Die überaus spannende Situation bei Silber wurde im Kommentar „Was nun? Silberpreis zeigt gefährliche Schwäche. Silberproduzenten unter Druck“ thematisiert.

Gold in besserer Verfassung als Silber

Gold vor dem US-Arbeitsmarktbericht

Dass sich Gold vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für August am morgigen Freitag aus der Deckung wagt bzw. den Versuch unternimmt, ist durchaus erstaunlich. Der Optimismus ist im Hinblick auf den morgigen Bericht offenkundig stark ausgeprägt. Zumindest rechnet man nicht unbedingt mit negativen Überraschungen. Dabei hat der morgige Arbeitsmarktbericht hinsichtlich der anstehenden Sitzung des FOMC der Fed am 17. September / 18. September eine immens große Bedeutung.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Die Erwartungshaltung der Marktakteure an die Fed ist ohnehin hoch. Eine Leitzinssenkung im September ist bereits eingepreist. Die große Frage lautet: Wie könnte es danach weitergehen? Im besten Fall sendet die Fed Signale hinsichtlich weiterer Zinssenkungen. Sollte es allerdings zu Enttäuschungen kommen, könnte das Edelmetall doch einmal in Bedrängnis geraten.

Aktuell sprechen neben der Aussicht auf eine Zinswende in den USA weitere Faktoren für eine Fortsetzung der Goldpreisrallye in Richtung 2.700 US-Dollar - von der technischen Verfassung des Edelmetalls, über die anhaltenden Goldkäufe der Noten- und Zentralbanken bis hin zu den wieder anziehenden Kapitalzuflüssen in die physisch besicherten Gold-ETF. Erst ein Rücksetzer des Goldpreises unter die Zone 2.300 US-Dollar / 2.280 US-Dollar würde das übergeordnet bullische Bild zumindest temporär ins Wanken bringen.

Sie sind auf der Suche nach aussichtsreichen Kupferaktien? Lesen Sie hierzu den kostenlosen PDF-Report „Nach dem Crash – 3 Kupferproduzenten für das Comeback“

Goldaktien vor Neubewertung

Die Kursentwicklung der Produzentenaktien verlief von einigen Ausnahmen einmal abgesehen in den letzten Tagen eher schleppend. Barrick Gold und Newmont Corp. litten, wie eine Vielzahl anderer Produzentenaktien auch, unter Gewinnmitnahmen. Die Luft war schlichtweg raus. Sehr gut ist diese Entwicklung im Verlauf des Arca Gold Bugs Index (HUI) abzulesen.

Seit seinem letzten Verlaufshoch, das der Index Mitte August bei 327 Punkten ausbildete, dominiert ein Konsolidierungsszenario. Dabei geriet der Bereich um 300 Punkten in den Fokus. Bislang konnte ein signifikanter Rücksetzer unter die 300 Punkte verhindert werden. Kurzum. Der HUI sieht aus charttechnischer Sicht vielversprechend aus. Sollte der Vorstoß des Goldpreises nun Fahrt aufnehmen, könnte auch im HUI ganz schnell das jüngste Verlaufshoch in den Fokus geraten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte