AMS Osram und Ledvance verlängern Markenpartnerschaft

PREMSTÄTTEN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - AMS Osram und Ledvance haben ihre Markenpartnerschaft im Bereich der Allgemeinbeleuchtung verlängert und erweitert. Wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten, bleibt Ledvance exklusiver Lizenznehmer für Osram-Lampen in der Allgemeinbeleuchtung. Zudem wird die Partnerschaft auf Leuchten außerhalb Chinas ausgeweitet.

Die Vereinbarung, deren finanzielle Details nicht bekannt gegeben wurden, läuft bis weit in das nächste Jahrzehnt. Ledvance werde damit zum Partner mit der größten Bandbreite an Allgemeinbeleuchtungsprodukten unter der Marke Osram weltweit, heißt es weiter. Für die Marke Sylvania in den USA und Kanada bleibt die bestehende Lizenz in Kraft./kw/cg/AWP/nas

Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 1,101EUR auf Tradegate (05. September 2024, 13:49 Uhr) gehandelt.