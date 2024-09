dynaCERT baut seine internationale Marktpräsenz durch zusätzliche Lieferungen seiner HydraGEN-Technologie an südamerikanische Bergbaubetriebe weiter aus und sichert sich Neuaufträge aus Mexiko und Australien

5. September 2024 - TORONTO / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTC: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im September 2024 drei große südamerikanische Tagebaubetriebe in Brasilien und Peru mit seiner firmeneigenen HydraGEN-Technologie beliefert. Diese aktuelle Auslieferung von insgesamt 119 HydraGEN-Geräten, darunter auch die Vorzeigemodelle HG1 und HG2, ist Teil einer Großbestellung, die das Unternehmen über einen seiner Händler erhalten hat. Die Zahlungen erfolgen gestaffelt.

Darüber hinaus konnte sich dynaCERT neue Kaufaufträge von zwei weiteren Händlern, einem in Mexiko und einem anderen in Australien, sichern. Diese Aufträge betreffen acht HydraGEN-Geräte, von denen zwei größere Geräte für Kohlebergbaubetriebe in Australien und sechs Geräte für Transportfirmen in Mexiko bestimmt sind.

Diese Bestellungen von dynaCERTs HydraGEN-Technologie für seinen Kunden sind die Folge der über einen Zeitraum von zwei Jahren erzielten positiven Ergebnisse aus mehreren Pilotprojekten, über die dynaCERT bereits im Vorfeld berichtet hat. dynaCERT war von seinem Händler darüber informiert worden, dass die HydraGEN-Technologie des Unternehmens in diversen Bergbaubetrieben in Südamerika installiert worden war. Bei diesen Installationen handelte es sich um Pilotprojekte, in deren Rahmen die zahlreichen Vorteile und Auswirkungen der HydraGEN-Technologie von dynaCERT auf Bergbaumaschinen getestet werden sollten. Die Absicht dahinter war, dass der Erfolg der Pilotprojekte der HydraGEN-Technologie den Weg für einen Einsatz in Bergbaumaschinen und Bergbauflotten ebnen könnte, wie z. B. in LKWs der Klasse 8, wie sie für den Transport von Erz von den Minen zum Verladehafen oder Schmelzbetrieb zum Einsatz kommen. Im Anschluss an diese Pilotprojekte hat der Händler gegenüber dynaCERT angedeutet, dass er den Bergbau- und Ressourcenunternehmen, die an den Pilotprojekten zur Evaluierung der HydraGEN-Technologie von dynaCERT beteiligt waren (dazu zählt auch der Kunde, der diese Aufträge erteilt hat), von durchaus überzeugenden Ergebnissen erzählt hat. Der Kunde hat die im Juni 2024 angekaufte HydraGEN-Technologie auch im Untertagebau eingesetzt.

