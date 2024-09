Im Fokus: Aktien für die Ewigkeit

An der Börse hat der "Angstmonat" September begonnen - mit einem kräftigen Rücksetzer bei den Tech-Aktien. Die Historie zeigt, dass der September einer der schwächsten Börsenmonate ist. Seit 1960 hat der Dow Jones in diesem Monat im Durchschnitt 0,9% verloren.

In diesem Jahr könnte aber alles anders sein. Denn im November stehen die US-Wahlen an. Und die Historie zeigt auch, dass Wahljahre gute Börsenjahre sind. In solchen Jahren hat die US-Börse sogar im September entgegen dem üblichen Muster nur selten verloren.