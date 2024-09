Aktie von Colgate-Palmolive Colgate-Palmolive wächst in gesättigtem Markt Produkte des täglichen Bedarf werden in guten und in schlechten Zeiten gekauft. Ähnlich ist das mit der Aktie von Colgate-Palmolive. Kaum gibt es die Aktie mal etwas preiswerter, greifen Anleger zu. Nun wird das Unternehmen bald auch noch ein Dividenden-Aristokrat. Anleger dürften sich darüber freuen.