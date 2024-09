Aiper präsentiert neue kabellose Poolreinigungsroboter in Berlin / Optimierte Leistung dank Mapping-Funktion, Ultraschallsensoren und horizontaler Wasserlinienreinigung

BERLIN, 5. September 2024 /PRNewswire/ -- Poolroboter-Experte Aiper zeigt vom 6. bis 10. September gleich zwei Produktneuheiten auf der IFA 24. Interessierte können sich dabei nicht nur auf die kabellosen Reinigungsroboter Scuba X1 und Scuba X1 Pro freuen, die dank neu patentierter intelligenter Sensoren und Algorithmen eine optimierte Reinigung gewährleisten. Vielmehr erwartet sie auch ein Pool am Messestand, in dem die fleißigen Taucher ihr Können unter Beweis stellen. Livemusik, eine Lounge-Area unter Palmen sowie eine Bar runden den Besuch in Halle 9 an Stand 313 ab.

Mit dem Scuba X1 Pro für Einbaubecken erweitert Aiper sein Sortiment erstmals um einen kabellosen Poolreinigungsroboter mit Mapping-Funktion: Dazu hat Aiper den Roboter mit OmniSense+ Ultraschallsensoren ausgestattet, die eine intelligente Kartierung sowie Lokalisierung ermöglichen. Dadurch bewegt sich der Scuba X1 Pro wesentlich effizienter durch das Becken und kann Hindernisse noch schneller erkennen sowie umfahren. Wie von Aiper gewohnt, wird er während der Reinigung im systematischen Muster durch den Pool geführt, wobei die Navigation dank der neuen FlexiPath-Technologie nun sowohl für den Boden als auch für gebogene Wände und Plattformen optimiert ist. Dies garantiert eine effiziente und vollständige Reinigung, unabhängig von der Form des Pools. Zur effektiven Schmutzentfernung kommt der Scuba X1 Pro mit Doppelwalzenbürsten, zwei Motoren für den Wasserauslass sowie einer Saugleistung von 420 Litern pro Minute daher und bietet eine Laufzeit von rund 3 Stunden. Außerdem verfügt er über eine verbesserte Wasserlinienreinigung, indem er sich horizontal an der Beckenwand entlang bewegt und höher als seine Vorgänger fährt, um Verschmutzungen zu entfernen. Zudem besticht der Scuba X1 Pro durch seinen neuen Automatikmodus für einen besonders energieeffizienten Reinigungsvorgang: Denn er passt seine Reinigungsleistung automatisch an den Verschmutzungsgrad des Pools an, um in weniger dreckigen Becken Energie einzusparen und eine längere Laufzeit zu erzielen. Der Poolbesitzer hat währenddessen alles per Aiper-App im Blick und bekommt beispielsweise Benachrichtigungen, wenn der Wasserauslass des Roboters einmal verstopft sein sollte. Darüber hinaus ist der Scuba X1 Pro mit der Kommunikationsboje Aiper HydroComm kompatibel, mit der sich über die App u. a. der Reinigungsmodus wechseln und der Roboter bei Bedarf zur Wasserlinie zurückführen lässt. Mit der separat erhältlichen Boje ist zudem eine Echtzeitüberwachung relevanter Parameter über die App möglich, um z. B. pH-Wert, TDS, Redoxpotential, EC-Wert und Wassertemperatur zu überwachen.

Außerdem wird am Aiper-Stand auf der IFA der Scuba X1 für Einbau-Pools mit bis zu 195 m² gezeigt. Mit einer Saugleistung von 420 Litern pro Minute und doppelter Bürsten- sowie Motorpower sorgt der Poolreinigungsroboter dafür, dass selbst feinste Schmutzpartikel der Vergangenheit angehören. Wie sein großer Bruder säubert er nicht nur den Boden und die Wände des Schwimmbeckens, sondern ist ebenfalls mit der neuen WaveLine 2.0 Technologie zur horizontalen Wasserlinienreinigung ausgestattet. Darüber hinaus hat Aiper dem Modell Ultraschallsensoren anstelle der bisherigen Infrarotsensoren spendiert, die eine schnellere Reaktion bei der Hinderniserkennung ermöglichen. Zudem tragen die Sensoren zur Verbesserung der WavePath 3.0-Navigationstechnologie bei, indem sie den Roboter unabhängig von der Beckenform systematisch durch den Pool führen und so die Reinigungsabdeckung erhöhen. Nicht zuletzt ist der Scuba X1 mit der Aiper-App kompatibel, über die der User u. a. alle relevanten Reinigungsdaten einsehen, die Reinigungszeit verfolgen oder Wartungsbenachrichtigungen empfangen kann. Dabei kann er ebenfalls mit der Aiper HydroComm verbunden werden.

Der Aiper Scuba X1 und Scuba X1 Pro kommen in Q1 2025 auf den Markt.

„Wie jedes Jahr freuen wir uns sehr auf die IFA, um unsere neuesten Produktinnovationen im Bereich der intelligenten Routenplanung und Navigationstechnologie mit der Welt zu teilen", sagt Richard Wang, CEO und Gründer von Aiper.

