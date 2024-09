Dreame präsentiert neue Haushaltsgeräte und Technologien auf der IFA (FOTO)

Berlin (ots) - Kein Haushalt (und keine Messe), ohne Dreame!



Dreame Technology (https://de.dreametech.com) , Pionier innovativer

Haushaltsgeräte, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf der

diesjährigen Internationalen Funkausstellung (IFA) erneut vertreten sein wird.

Die IFA feiert dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum und findet vom 6. bis zum 10.

September 2024 in Berlin statt. Nachdem Dreame dieses Jahr bereits mit dem X40

Ultra Complete und dem A1, dem ersten Rasenmähroboter des Herstellers mit

LiDAR-Navigation - der dieses Jahr mit dem Goldenen Computer ausgezeichnet

worden ist - die Branche revolutioniert hat, dürfen sich Verbraucher auf weitere

spannende Produkte freuen. Der Hersteller hat die Bedürfnisse des Verbrauchers

wahrgenommen und Produkte entwickelt, die den Anforderungen gerecht werden und

einen Mehrwert für ihr Leben bieten.



Innovative Entwicklungen revolutionieren die Saugrobotik





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Auf der IFA wird Dreame eine Vielzahl neuer Produkte vorstellen, die zukünftigihr zu Hause ordentlich durchfegen werden. Dazu gehört der H14 Pro (https://www.amazon.de/dp/B0DCW1L7XY?maas=maas_adg_BF133825D65FEA204A61B98F2D08256C_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - ein Nass und Trockensauger, der mit einer beeindruckenSaugkraft von 18.000 Pa und einem 180-Grad-Flachdesign kommt (für ein einfachesReinigen unter Möbeln und in engen Ecken). Er ist mit einem innovativen LiquidSeparation Motor(TM) ausgestattet. Selbst wenn der H14 Pro (https://www.amazon.de/dp/B0DCW1L7XY?maas=maas_adg_BF133825D65FEA204A61B98F2D08256C_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) parallel zum Boden liegt und saugt, gewährleistet er einekraftvolle Reinigung.Ein weiteres Highlight ist der L40 Ultra (https://www.amazon.de/dp/B0DCW1WZJ4?maas=maas_adg_8EC7F9849C29B4EEF05ACDA302D7E7B9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) ,der erstmals auf dem Event vorgestellt wird. Die SideReach(TM)-Technologie machtselbst die schwierigsten Bereiche zugänglich, während die MopExtend(TM)RoboSwing Innovation für eine gründliche Reinigung sorgt. Der L40 Ultra (https://www.amazon.de/dp/B0DCW1WZJ4?maas=maas_adg_8EC7F9849C29B4EEF05ACDA302D7E7B9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) verfügt außerdem über einen intelligentenRGB-Sensor, der Schmutz präzise erkennt. Das selbstreinigende Waschbrett und derWischmopp nutzen heißes Wasser(65 °C), um Flecken effektiv zu beseitigen. Zudemsorgt eine leistungsstarke Saugkraft von 11.000 Pa dafür, dass Tierhaare undSchmutz in weniger Durchgängen beseitigt werden und die Böden strahlend sauberbleiben. Besucher können sich also auf spannende Produktpräsentationen,Live-Demonstrationen und die Möglichkeit freuen, die neuesten Innovationen von