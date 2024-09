P2P bildet erstklassiges Beratergremium mit Schwerpunkt auf kommerzieller, technischer und militärischer Expertise

- Der Beirat wird dem Unternehmen wichtige Geschäftsnetzwerke, Expertise und strategische Unterstützung bieten

Vancouver, British Columbia, den 5. September 2024 / IRW-Press / P2P Group Limited („P2P Group“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PPB / FWB: 3QG) freut sich, die Bildung eines Advisory Boards bekannt zu geben, das aus Experten unterschiedlicher Fachbereiche bestehen wird, um seine Führungsrolle weiter zu stärken und seine zukünftigen Initiativen zu lenken.

Alex Makrodimitras, ein ehemaliges Mitglied des kanadischen Sondereinsatzkommandos (Special Operations), wird der erste Berater sein. Dies ist ein weiterer Schritt im Rahmen des laufenden Engagements des Unternehmens für Spitzenleistungen und strategisches Wachstum.

Herr Makrodimitras hat über 22 Jahre lang dekorierten Militärdienst geleistet, in denen er umfassende Expertise in den Bereichen Planung, Führung, Ausbildung, Kursentwicklung, Auslandseinsätze, Fähigkeitsbewertung, Risikomanagement und Beschaffung erlangt hat. Seine Beiträge werden von grundlegender Bedeutung sein, wenn die P2P Group neue Unternehmungen in Angriff nimmt, die Präzision, Voraussicht und disziplinierte Umsetzung erfordern.

Ed Clarke, CEO von P2P Group, sagte: „Die Bildung eines Advisory Boards unterstreicht das Engagement von P2P für die Verbesserung seiner strategischen Planungsfähigkeiten. Dieses Advisory Board wird uns wichtige Einblicke und Leitlinien geben, um sicherzustellen, dass wir weiterhin innovativ und kommerziell arbeiten und in einer sich schnell entwickelnden Branche eine Führungsrolle einnehmen.“

Herr Makrodimitras sagte: „Ich bin seit einigen Jahren im Technologiebereich tätig und habe noch nie eine Technologie mit einem derartigen Potenzial für Anwendungen in der Industrie und im Militär gesehen. Ich freue mich darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, sein volles Potenzial auszuschöpfen.“

Über die P2P Group

Die P2P Group nimmt eine Vorreiterrolle bei der Transformation von Gesundheit und Sicherheit mithilfe von fortschrittlichen Technologielösungen zur Schaffung von intelligenteren und sichereren Räumen ein. Die P2P Group ist als Dienstleister für die Bereiche Gesundheitsversorgung, Smart Homes und Industrieanlagen bestrebt, immer und überall für Sicherheit zu sorgen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.P2P-Group.com.