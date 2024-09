Diese Themen müssen bei der Einarbeitung geklärt werden (FOTO)

Graz (ots) - In vielen Unternehmen herrscht eine zentrale Herausforderung bei

der Einarbeitung neuer Auszubildender: Welche Maßnahmen sind zur

Arbeitssicherheit zu beachten? An wen können sie sich bei Fragen wenden? Wo

befinden sich die Toiletten? Und gibt es kostenloses Wasser? Oft werden solche

wichtigen Informationen unzureichend vermittelt oder sogar vergessen. Dies führt

nicht nur zu wiederholten Nachfragen und ineffizienten Arbeitsprozessen, sondern

kann sogar gefährlich werden.



"Es ist entscheidend, dass Unternehmen ein klar definiertes

Einarbeitungsprogramm haben, das alle wesentlichen Aspekte abdeckt und auf das

der Azubi selbstständig zugreifen kann", erklärt Fabio Moretti. Er ist Gründer

und Geschäftsführer der Lernplattform LearningSuite. Der E-Learning-Profi bringt

die Mitarbeiterausbildung von über 500 Firmen im Jahr durch digitale

Schulungssysteme auf einen neuen Stand. Heute verrät er die Themen, die bei der

Einarbeitung unbedingt geklärt werden müssen - und wie man sie ideal vermittelt.





Einarbeitungsprogramm als digitale UnterstützungEin professioneller Onboarding-Kurs wie das der LearningSuite bildet daszentrale Element für jeden neuen Azubi. Über ein übersichtliches Dashboarderhält der Nutzer zunächst alle wichtigen Informationen sowie eine kurzeEinführung in das Lernprogramm, welche ihm die Module samt Lerninhalten undverschiedenen Widgets mit relevanten Themen anzeigt. Das erste Modul beginnt miteinem einführenden Video, das eine Unternehmensbegrüßung, eine detaillierteErläuterung des Arbeitsumfelds und des Ablaufs des Onboarding-Prozesses enthält.Aufbau und Struktur eines guten Onboarding-ProgrammsIm zweiten Video wird durch die Räumlichkeiten geführt, was den neuen Azubis undMitarbeitern einen direkten Einblick in das Arbeitsumfeld gestattet. Danachfolgt keine Videopräsentation, sondern eine Bildergalerie mit einer Vorstellungdes Teams. Zudem ist es sinnvoll, im Rahmen des Onboardings nicht nur Daten undFakten bereitzustellen, sondern auch Informationen vom Mitarbeiter zu erfragen.Deshalb erhalten die neuen Azubis nach der Bildergalerie die Gelegenheit, selbstein Mitarbeiterdatenblatt auszufüllen, in dem sie persönliche Daten wie Adresseoder Kleidergröße angeben. Diese Daten werden direkt an einen Administratorweitergeleitet. Alternativ kann das Mitarbeiterdatenformular auch zum Downloadbereitgestellt werden, sodass die Mitarbeiter es herunterladen, ausfüllen undspäter wieder hochladen können. Diese Option unterstreicht, dass eine gute