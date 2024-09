Phagenesis ernennt Chad Hoskins zum Chief Executive Officer nach Abschluss einer Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 42 Mio. USD

MANCHESTER, England, 5. September 2024 /PRNewswire/ -- Das britische Pionierunternehmen Phagenesis, das ein neuartiges Neurostimulationssystem zur Behandlung von Schluckstörungen entwickelt hat, gab heute die Ernennung von Chad Hoskins zum Chief Executive Officer (CEO) bekannt. Der erfahrene Manager bringt jahrzehntelange Expertise in der Skalierung innovativer MedTech-Therapien, der Förderung des kommerziellen Wachstums in den USA und der Erreichung strategischer Ziele mit.

„Wir freuen uns sehr, dass Chad dem Unternehmen in dieser kritischen Wachstumsphase beitritt, in der wir auf unserem Erfolg in Europa aufbauen und die Anwendung von Phagenyx in den USA ausweiten", sagte Dr. Oern Stuge, Vorstandsvorsitzender von Phagenesis. Sein unermüdlicher Einsatz für die Verbesserung der Patientenversorgung und seine umfassende Erfahrung in der Vermarktung neuer Technologien werden die Bemühungen des Unternehmens unterstützen, unsere lebensverändernde Therapie noch mehr Patienten in den USA, Europa und darüber hinaus zugänglich zu machen.

Zuvor hatte das Unternehmen den Abschluss einer Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 42 Millionen US-Dollar bekannt gegeben, unter der Leitung von EQT Life Sciences und Sectoral Asset Management. Als neue Investoren schlossen sich zudem British Patient Capital, Northern Gritstone und Aphelion der Runde an. Die Finanzierung dient in erster Linie dazu, die Kommerzialisierung von Phagenyx in den USA und Europa voranzutreiben. Phagenyx ist die erste und einzige pharyngeale Elektrostimulationstherapie (PES) zur direkten Behandlung von neurogener Dysphagie (Schluckstörung), die meist durch einen Schlaganfall verursacht wird. Jedes Jahr erleiden weltweit etwa 12,2 Millionen Menschen einen Schlaganfall1 und mehr als die Hälfte von ihnen leidet unter Schluckstörungen2, die zu einer verminderten Lebensqualität, Mangelernährung, einem erhöhten Sterblichkeitsrisiko, längeren Krankenhausaufenthalten und höheren Gesundheitskosten führen.