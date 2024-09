Football-Wetten boomen mehr denn je und diese Aktien gleich mit

Laut der American Gaming Association (AGA) werden in dieser Saison voraussichtlich 35 Milliarden US-Dollar auf NFL-Spiele gesetzt – ein Plus von über 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Neue Märkte wie Maine, North Carolina und Vermont haben kürzlich Sportwetten legalisiert, und Florida erlaubt nach Gerichtsurteilen die Wiederaufnahme durch Hard Rock International. Insgesamt sind Sportwetten in 38 Bundesstaaten und Washington D.C. legal.

Trotz des Wachstums beim Wettvolumen entwickeln sich die Aktienkurse von Glücksspielunternehmen uneinheitlich. DraftKings, Penn, Caesars, MGM Resorts und Entain verzeichnen seit Jahresbeginn Rückgänge, während Flutter, der Eigentümer von FanDuel, durch starke Quartalszahlen an der Börse zulegen konnte. Positiv hervorzuheben sind auch Churchill Downs und Rush Street Interactive, deren Aktien deutlich zulegten.