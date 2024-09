Halbleiterwert startet Offensive: So holen Sie jetzt bis zu 169 Prozent raus!

Nach einer ganz starken Vorstellung im ersten Halbjahr ist die Aktie von Qualcomm, für die sich Anleger inmitten des KI-Hypes erst spät begeistern konnten, in den vergangenen Wochen unter die Räder gekommen. Vor allem der potenzielle Verlust von Apple als Kunden für Breitbandmodems lastet auf den Anteilen.

Diese Sorgen wirken mit Blick auf das wachsende Produktportfolio des Unternehmens übertrieben. Längst hat Qualcomm mit System-on-Chips für mobile Endgeräte und Halbleitern für das Internet der Dinge (IoT) sowie die Automobilindustrie etliche weitere Eisen im Feuer.

KI-Prozessoren: Konkurrenz für AMD und Intel

In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen an dem Markteintritt für KI-fähige CPUs gearbeitet. Hier will man künftig mit AMD und Intel konkurrieren. Erst am Mittwoch hat CEO Cristiano Amon auf der IFA in Berlin weitere Prozessoren seiner Snapdragon-Sparte vorgestellt – mit diesen will man vor allem im Bereich preisgünstiger Laptops punkten.

"Mit [unserem] Snapdragon X Plus 8-Kern-Prozessor erschließen wir transformative KI-Erlebnisse einer größeren Kundengruppe als bisher und das dank unserer energieeffizienten Qualcomm Oryon CPU mit der besten Performance und einer noch nie dagewesenen Batterielaufzeit", kommentierte Amon den Launch der neuen Prozessoren.

Kooperation geplant: Qualcomm will intelligente Brillen entwickeln

Bereits am Donnerstag gab der umtriebige Vorstandsvorsitzende gegenüber CNBC ein Interview und kündigte eine Kooperation mit Samsung und Alphabet an. Ziel sei die Entwicklung von Mixed-Reality-Brillen, die mit Smartphones verbunden werden können sollen. Die Idee zu solchen Brillen ist zwar keine neue, bislang ist ein Durchbruch aber ausgeblieben.

Eine ähnliche Partnerschaft besteht mittlerweile zwischen Meta Platforms und dem Hersteller von Brillengestellen Ray-Ban. Deren smarte Brillen sollen neben der Darstellung von Bildschirminhalten auch über eine eingebaute Kamera sowie einen KI-Assistenten verfügen.

"Ich denke, wir müssen an einen Punkt gelangen, wo das Tragen solcher Brillen nicht ungewöhnlicher ist als das Tragen herkömmlicher Brillen", kommentierte Amon die angestrebten Bemühungen.

Aktie nach scharfer Korrektur attraktiv bewertet

Konnte die Aktie vom Launch der neuen KI-Prozessoren noch profitieren und am Mittwoch um 1,3 Prozent zulegen, lässt Anleger die angekündigte Kooperation zur Entwicklung von Smart Glasses kalt. In einem am Donnerstag erneut von Rezessionsängsten geprägten Marktumfeld gibt das Papier seine Vortagesgewinne vollständig wieder ab.

So stehen gegenüber dem Jahreswechsel Gewinne von rund 13 Prozent zu Buche. Zeitweise hatte sich Qualcomm sogar um 60 Prozent steigern können. Die Korrektur der vergangenen Wochen eröffnet Anlegern eine große Chance, denn die Aktie ist mit einem für 2024 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,5 moderat und unter dem Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bewertet.

Das hebt die Aktie positiv von vielen Highflyern wie AMD, Broadcom und Nvidia ab, die zum Teil meilenweit über ihren historischen Bewertungsmitteln notieren.

In nur dreieinhalb Monaten: Jetzt 169 Prozent rausholen!

Risikoaffinen Anlegern ermöglicht das die Chance auf eine Rendite von bis 169 Prozent in nur dreieinhalb Monaten. Hierfür wird auf den Discount-Optionsschein mit der WKN MG6F1K zurückgegriffen.

Dieser verfügt über eine Laufzeit bis zum 20. Dezember und eine Basis von 165 US-Dollar. Das Cap, also das Niveau, bis zu dem Kursgewinne der Aktie angerechnet werden, liegt bei 190 US-Dollar. Daraus ergibt sich ein maximaler Auszahlungsbetrag von 2,26 Euro und folgendes Auszahlungsprofil:

Szenariotabelle

Discount-Optionsschein MG6F1K (Basis 165 $ / Cap 190 $) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Kaufpreis Aktie * 162,63 $ Kaufpreis Optionsschein * 0,84 € Basis / Cap 165 / 190 $ Verkaufspreis Aktie 165,00 $ 172,50 $ 177,50 $ 182,50 $ 190,00 $ Wertentw. m. Optionsschein 0,00 € 0,68 € 1,13 € 1,58 € 2,26 € Rendite Aktie +1,5 % +6,1 % +9,1 % +12,2 % +16,8 % Rendite Optionsschein -100,0 % -19,0 % +34,5 % +88,1 % +169,0 %

Stand: 05. September, 18:00 Uhr (MESZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Aufgepasst: Für Kurse unterhalb von 165 US-Dollar verfällt MG6F1K zum Stichtag wertlos. Zwischen 165 und 190 US-Dollar erhalten Anleger einen anteiligen Auszahlungsbetrag. Für Notierungen oberhalb von 190 US-Dollar gibt es den Höchstbetrag von 2,26 Euro, was eine Rendite von fast 170 Prozent bedeuten würde.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion