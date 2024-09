Dentsply Sirona präsentiert Primescan 2 powered by DS Core Die erste cloud-native Intraoralscanner-Lösung Der Intraoralscanner der nächsten Generation von Dentsply Sirona eröffnet ein neues Zeitalter in der digitalen Patientenversorgung und ermöglicht das Scannen direkt in die Cloud auf jedem mit dem Internet verbundenen Gerät. Cloud-nativ, kabellos und …