GE-Werkstätten voll - "Taylor-Swift-Tickets einfacher zu bekommen als Termin"

Viele Fluggesellschaften warten dringend auf die Instandsetzung ihrer Flugzeugtriebwerke, da die Nachfrage nach Flugreisen in diesem Sommer auf ein Rekordniveau gestiegen ist. Die Branche für Triebwerksreparaturen und -überholungen ist stark gewachsen.

Während diese Schwierigkeiten für die Fluggesellschaften eine Belastung darstellen, profitieren Triebwerkshersteller wie GE Aerospace von der hohen Nachfrage nach Wartungs- und Reparaturdiensten. GE Aerospace erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2024 rund 11,7 Milliarden US-Dollar aus der Wartung von Triebwerken, was 65 Prozent des gesamten Umsatzes ausmacht. Das Geschäft mit der Triebwerkswartung gilt als besonders lukrativ, da es wie das klassische "Rasierklingengeschäft" funktioniert: Der Gewinn entsteht langfristig durch den Verkauf von Ersatzteilen.

Für Fluggesellschaften gibt es kaum Alternativen zu teuren Überholungen, da die Nachfrage nach Ersatztriebwerken weiter steigt. Leasingraten für Triebwerke, wie das CFM56, sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Die Leasingpreise für Triebwerke moderner Airbus A320neo-Flugzeuge sind ebenfalls deutlich höher als noch vor einigen Jahren, was die Kosten für Fluggesellschaften weiter in die Höhe treibt.

Delta Air Lines hat aus der Not eine Tugend gemacht und führt die Überholung, Reparatur und Wartung seiner Triebwerke intern durch. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch Dienstleistungen für andere Fluggesellschaften an. Allerdings betonte CEO Ed Bastian, dass die Werkstatt aktuell komplett ausgelastet sei: "Ohne einen bestehenden Vertrag haben Sie keine Chance, hineinzukommen", erklärte er in einem Interview im Juli. "Es wäre einfacher, Tickets für ein Taylor-Swift-Konzert zu bekommen."

Die Lage wird so schnell auch nicht besser. Sowohl Airbus als auch Boeing kämpfen mit erheblichen Verzögerungen bei der Auslieferung ihrer neuen Flugzeuge. Probleme in der Lieferkette, wie der verspätete Erhalt von Fahrwerken und Triebwerken, haben dazu geführt, dass Airbus seine Prognose für Flugzeugauslieferungen im Sommer senken musste. Boeing hat zudem mit Sicherheitsproblemen zu kämpfen, die die Auslieferung ihrer Flugzeuge weiter verzögern.

Ein Umfeld, in dem sich GE Aerospace die Hände reibt und vor Aufträgen kaum retten kann. Mit einem geschätzten KGV von 38 für das laufende Jahr ist im Kurs zwar schon viel eingepreist, aber die Probleme von Airbus und Boeing lassen sich auch nicht auf die Schnelle korrigieren. Daher dürfte GE Aerospace noch ein eine ganze Zeit lang, von der aktuellen Situation profitieren und es ist gut möglich, dass wir nicht die letzte Prognoseerhöhung in diesem Jahr gesehen haben.

Aktuell kommt die Aktie aufgrund der allgemeinen Marktlage ein Stück zurück. In der Nähe von 160 US-Dollar sollten sich interessierte Anleger auf die Lauer legen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

