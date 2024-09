Regionalität im Fokus (FOTO)

Berlin (ots) - Mehr als 60 Lieferanten von Netto nahmen am gestrigen Mittwoch,

4. September 2024, im Berliner Headquater des Unternehmens am ersten Regionalen

Lieferantentag von Netto teil. Darunter waren viele langjährige Partner wie

Harry Brot, Störtebeker Brauerei, Darguner Brauerei, Mecklenburger

Kartoffelveredelung, Dreistern Konserven, Goldeck Süßwaren, Hemme Milch oder

Werder Frucht.



Netto macht mit dieser Tagung deutlich, welchen Stellenwert Regionalität für das

Unternehmen hat. Nach verschiedenen Informationen über die strategische

Ausrichtung und die aktuellen Planungen von Netto allgemein stand das Thema an

diesem Tag natürlich im Mittelpunkt. Einkaufs-Chef Daniel Grabka informierte

über den weiteren Ausbau des regionalen Angebots sowie die geplanten Aktionen im

kommenden Jahr. Marketing-Leiter Timo Schroedel stellte zudem aktuelle und

geplante Kampagnen und die Kundenapp Netto+ vor.





Ein Höhepunkt des Lieferantentags war die Vergabe von drei Awards, die in denfolgenden Kategorien vergeben wurden:- Partnerschaftsaward: Harry-Brot GmbH- Innovationsaward: Darguner Brauerei GmbH- Regionalitätsaward: Behr AGDas gemeinsame Ziel wurde deutlich: Netto will auch in den kommenden Jahrenseine Vorreiterstellung bei dem regionalen Angebot weiter ausbauen. Wie gut dasbereits heute gelingt, zeigen zum wiederholten Male die Zahlen des KundenmonitorDeutschland, in dem Netto bei der Regionalität weiter den Spitzenplatz einnimmt.Im Fokus des Treffens standen neben den interessanten Inhalten natürlich auchder Austausch und das Netzwerken.Mehr Informationen zum Unternehmen und dem regionalen Angebot gibt es unternetto.de.Über NettoNetto betreibt in Deutschland 342 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg,Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg.Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auchNetto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.Pressekontakt:Netto ApS & Co. KGTimo SchroedelE-Mail: mailto:timo.schroedel@netto.deKirsten Geß ConsultingKirsten GeßE-Mail: mailto:kg@kirsten-gess-consulting.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/144829/5858471OTS: Netto