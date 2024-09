Unical Aviation erwirbt ecube Solutions - Globale Experten für die Lagerung, Demontage und Überführung von Flugzeugen

Als unabhängige Einheit innerhalb der Unical-Gruppe wird ecube seine Identität und Autonomie bewahren und weiterhin unter seinem etablierten Namen operieren, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, der führende Demontage-Dienstleister in diesem Sektor zu bleiben und den Wert jedes Flugzeugs für jeden Kunden zu optimieren.

GLENDALE, Arizona, 5. September 2024 /PRNewswire/ -- Unical Aviation, Inc. (Unical), ein führendes Unternehmen auf dem Markt für gebrauchte gebrauchsfähige Materialien für die zivile Luftfahrt, freut sich, die Übernahme von ecube Solutions bekannt zu geben, einem globalen Experten für die Lagerung, Demontage und Übergabe von Flugzeugen mit Standorten in Großbritannien, Spanien und den USA. Diese strategische Akquisition stellt einen bedeutenden Meilenstein in der laufenden Expansion von Unical in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) dar und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, umfassende Luftfahrtlösungen weltweit anzubieten.

Sharon Green, Chief Executive Officer von Unical, sagte: "Wir freuen uns, ecube in der Unical-Familie willkommen zu heißen. Diese Akquisition passt perfekt zu unserer Wachstumsstrategie, ein vertrauenswürdiger Partner für Flugzeugteile und -dienstleistungen weltweit zu sein, und sie ermöglicht es uns, Kunden in der gesamten EMEA-Region und darüber hinaus durch einen unabhängig operierenden, erstklassigen Anbieter besser zu unterstützen." Wir freuen uns darauf, auf den Stärken beider Unternehmen aufzubauen, um unseren gemeinsamen Kunden sowie unseren jeweiligen Kundenstämmen einen noch größeren Wert und einen noch besseren Service zu bieten.

Lee McConnellogue, Chief Executive Officer von ecube, sagte: "Unical war schon immer ein wichtiger Partner für ecube, und wir freuen uns auf das, was uns als gemeinsames Unternehmen erwartet, wobei unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter im Mittelpunkt unserer spannenden Wachstumspläne stehen. Ich glaube, dass die gemeinsamen Fähigkeiten unserer beiden Unternehmen in einem der wichtigsten Sektoren des Luft- und Raumfahrtmarktes diesen nur noch stärker machen können. Jetzt sind wir in der Lage, Flugzeugbesitzern einen echten End-to-End-Service auf globaler Basis zu bieten".

Green fügte hinzu: "Während Unical bei Bedarf übergreifende Unterstützung und Ressourcen zur Verfügung stellen wird, wird ecube weiterhin seine eigenen strategischen Pläne entwickeln und umsetzen, geleitet von der Expertise seines bestehenden Management-Teams."

Über Unical:

Unical Aviation wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Glendale, AZ. Das Unternehmen liefert Flugzeugteile und -komponenten an Tausende von Kunden in der ganzen Welt. Mit einem Lagerbestand von etwa 90 Millionen Teilen und über 1 Million eindeutigen Teilenummern für Flugzeugzellen und Triebwerke ist Unical einer der größten Lieferanten von neuem und gebrauchtem, einsatzfähigem Material für die kommerzielle Luftfahrtindustrie. Das kürzlich erweiterte Triebwerksgeschäft von Unical und die vertikal integrierten MRO- und 145 Reparatur-Tochtergesellschaften bieten den weltweit vertrauenswürdigsten Fluggesellschaften, OEMs und MROs eine vollständige und umfassende Ersatzteil- und Servicelösung. Lesen Sie mehr unter www.unical.com

Über ecube:

ecube bietet Fachwissen in einer Reihe von Kerndienstleistungen, um kundenorientierte Lösungen für globale Flugzeugeigentümer und -betreiber zu liefern, die es ihnen ermöglichen, den Wert ihrer Anlagen zu schützen, auf Marktchancen zu reagieren und letztendlich die Rendite ihrer Anlagen zu maximieren. ecube's Hauptgeschäftsstelle und Hauptsitz befindet sich in St. Athan, Wales, mit zusätzlichen Einrichtungen in Castellón, Spanien und Coolidge Municipal Airport, Arizona. Zu den wichtigsten Dienstleistungen gehören die Ausmusterung und Entsorgung von Flugzeugen, das Parken, das Zollmanagement, die Herstellung von Kisten und die Lagerung von Teilen. Weitere Informationen unter www.ecube.aero

