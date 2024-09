EINFÜHRUNG VON TUMI EXPERIENCE COLLECTOR

New York (ots/PRNewswire) - DIE ERSTE DAMENDUFT-KOLLEKTION DER MARKE FÄNGT DIE

WAHRE ESSENZ DES FERNWEHS EIN



Heute stellt die führende internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI ihre

allererste Luxus-Duftkollektion für Frauen vor, TUMI EXPERIENCE COLLECTOR , die

ihre Herrenduftkollektion erweitert. Diese Kollektion besteht aus vier

einzigartigen und unwiderstehlichen Düften, die von vier verschiedenen Orten auf

der ganzen Welt inspiriert sind und die wahre Essenz des Fernwehs einfangen.

Jeder Duft erzählt seine eigene Geschichte, aber alle geben ihr den Mut, den

Moment zu ergreifen und jede Reise anzutreten, die sich ihr bietet. Das

Flaschendesign umarmt die Weiblichkeit mit einem zarten Metall-Magnetverschluss

und verkörpert gleichzeitig den gehobenen Stil von TUMI.



"Wir sind begeistert, unsere allererste TUMI Damenduft-Kollektion vorzustellen

und damit einen aufregenden Meilenstein auf unserem Weg zu setzen", sagte Victor

Sanz, Creative Director von TUMI. "Diese Markteinführung steht für unser

kontinuierliches Engagement in unserer ständig wachsenden Welt des Lifestyles

und bietet unseren Kunden eine neue Möglichkeit, in die Essenz von TUMI

einzutauchen."







Energie, die New York City auszeichnet. Die Essenz der frischen Apfelblüte

verkörpert die grenzenlosen Möglichkeiten der Stadt, während der spritzige

Granatapfel ihren dynamischen Geist verkörpert.



TUMI SIGNATURE Duftnoten Top: Bergamotte, Mandarine, Apfelblüte



Mitte: Sternjasmin, Granatapfel, Orris



Trocken: Amberholz, Zedernholz, Brombeermoschus



TUMI WHISPER EXPERIENCE COLLECTOR ist ein blumiger, holziger Duft, der die

ruhige Natur in Kyoto, Japan, verkörpert. Dieser Duft ist eine völlig neue

Interpretation des klassischen Rosenduftes, inspiriert von der modernen Frau.



TUMI WHISPER Duftnoten Top: Ätherische Rose, Ägyptische Geranie, Rote Lychee



Mitte: Orris, Jasmin-Absolue, geräucherter Amber



Trocken: Kleie-Absolut, Oud, Iso E Super



Als nächstes folgt TUMI UTOPIA EXPERIENCE COLLECTOR - ein Duft, der Sie in die

grünen Landschaften und den beruhigenden Lebensstil am Meer von Toamasina,

Madagaskar, entführt. Dieser einzigartige Duft hebt viele natürliche

Inhaltsstoffe aus Madagaskar hervor, die zu einem Dufterlebnis führen, das

sowohl fesselnd exotisch als auch familiär feminin ist.



TUMI UTOPIA Duftnoten Top: Rosa Pfefferblatt, Madagaskar-Apfel



Mitte: Pfingstrose, Jasmin, gesalzener Tonka



Trocken: Sandelholz, Vanille Bourbon Madagaskar, Vetiveröl Madagaskar



Schließlich haben wir TUMI RENAISSANCE EXPERIENCE COLLECTOR , inspiriert von den

verwinkelten Gassen und der illustren Geschichte von Florenz, Italien. Dieser Seite 2 ► Seite 1 von 3



