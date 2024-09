Niederlande investieren Milliarden in Panzer, Flugzeuge und Schiffe

AMERSFOORT (dpa-AFX) - Die Niederlande wollen ihre Verteidigungsausgaben angesichts weltweiter Krisen spürbar erhöhen und Milliarden Euro in die Beschaffung neuer Panzer, Flugzeuge und Schiffe investieren. Die Verteidigungsausgaben sollen bis 2028 um 2,4 Milliarden Euro auf dann jährlich 24 Milliarden Euro erhöht werden, kündigte Verteidigungsminister Ruben Brekelmans in Amersfoort an.

"Das zusätzliche Geld soll die Stärkung der Streitkräfte beschleunigen, weshalb wir jährlich rund 1,5 Milliarden Euro in die Kampfkraft investieren werden", sagte der Minister. Die Niederlande würden damit auch gemäß der Nato-Zielmarke mindestens zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in das Militär investieren.