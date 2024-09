Arla Milchwerk in Upahl feiert 30-jähriges Bestehen - Millionen Investitionen vorgesehen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Upahl (Mecklenburg-Vorpommern) (ots) - Drei Jahrzehnte erfolgreiche Produktionhochwertiger Milchprodukte in Nordwestmecklenburg. Das ist das Milchwerk derArla Molkereigenossenschaft in Upahl, das heute im Rahmen eines Festakts sein30-jähriges Bestehen feierte. Mit ca. 500 Millionen Kilogramm verarbeiteterMilchmenge im vergangenen Jahr, 430 Mitarbeitenden und 330 Arla Landwirt:innenals Lieferanten aus der Region ist das Werk wichtiger, regionalerWirtschaftsfaktor und gehört zu den größten Produktionsstäten für Milchproduktein Deutschland. Was im September 1994 unter dem Namen Hansa-Milch begann und2011 durch die Fusion mit Arla Foods, Teil einer international tätigen,europäischen Molkereigenossenschaft wurde, ist heute ein hochmodernerProduktionsstandort für Frischmilchprodukte und fermentierte Milchprodukte. Unddie Erfolgsgeschichte mit Produkten unter Markennamen wie Hansano, Arla Skyr undArla Bio geht weiter. So sind im Laufe der kommenden drei Jahre Investitionenvon insgesamt rund 30 Millionen Euro für neue Produktionsanlagen undNachhaltigkeitsprojekte vorgesehen. Denn Arla verfolgt europaweit in seinerProduktion auch ein ambitioniertes Klimaziel: Bis 2030 (vs. 2015) sollen dieCO2e-Emissionen aus dem Produktionsbereich um 63 Prozent reduziert werden - füreine zukunftsorientierte und nachhaltigere Milchwirtschaft."Ich freue mich sehr, dass wir heute unser Werk in Upahl feiern. Denn derStandort ist eine Erfolgsgeschichte und hat sich in den vergangenen zehn Jahrenzu einem innovativen, zentralen Werk für Frischmilchprodukte innerhalb der ArlaGruppe entwickelt. Dabei ist Upahl nicht nur für unsere deutschen Kunden imLebensmitteleinzelhandel von großer Bedeutung, sondern als Kompetenzzentrum fürArla Skyr auch für andere europäische Märkte sehr wichtig. Und wir wollen dasWerk mit neuen Anlagen weiterentwickeln und unsere Produktion klimafreundlichergestalten. Daher planen wir in Upahl im Laufe der kommenden drei JahreInvestitionen von rund 30 Millionen Euro", so Peder Tuborgh, CEO der Arla Group.Dabei sollen 20 Millionen Euro vor allem in neue Produktionsanlagen fürinnovative, fermentierte Milchprodukte wie zum Beispiel Arla Skyr investiertwerden und zehn Millionen Euro in Nachhaltigkeitsprojekte. Dazu zählen etwaMaßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien oder der Einbau energieeffizienterMotoren mit Frequenzsteuerung, mit denen zum Beispiel Pumpen im Werk betriebenwerden. Bereits Ende 2025 soll der Standort zu 100% Ökostrom nutzen. Und bis zum