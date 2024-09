Zinsen: Wall Street will Fed zu großer Senkung zwingen!

Die Wall Street will, dass die Fed bei der Entscheidung am 18.September die Zinsen um 0,5% senkt - aber gleichzeitig soll die Wirtschaft solide bleiben. Mit anderen Worten: die Wall Street will den Kuchen essen, ihn aber gleichzeitig behalten. Das wird so wohl nicht funktionieren: entweder die Wirtschaft läuft so schlecht, dass die Fed die Zinsen um 0,5% senken muss - oder die Wirtschaft ist nicht so schwach, dann sinken die Zinsen nur um 0,25%. Heute wieder schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt (JOLTs Challenger Report), der ISM Service dagegen wie erwartet. Alle warten nun auf die morgigen US-Arbeitsmarktdaten. Unter der Oberfläche aber preist die Wall Street bereits eine Rezession ein..

Hinweise aus Video: