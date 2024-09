Osisko Development kündigt eine nicht vermittelte Privatplatzierung an

Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 23. September 2024 erfolgen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung durch die New York Stock Exchange und die TSX Venture Exchange. Die im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen den geltenden Haltefristen, einschließlich einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum des Angebots in Übereinstimmung mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Einheiten können auch in den Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "U.S. Securities Act") angeboten und verkauft werden. Das Angebot kann in mehreren Tranchen abgeschlossen werden und unterliegt keiner Mindestangebotsgröße.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Weiterentwicklung seines Goldprojekts Cariboo und des Projekts Tintic sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in einer anderen Jurisdiktion angeboten oder verkauft werden, in der ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, es sei denn, es liegt eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act oder eine Befreiung davon oder eine Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einer solchen anderen Jurisdiktion oder eine Befreiung davon vor.

Seite 2 ► Seite 1 von 3