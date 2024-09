Seit 1993 jährlich 6.000 Euro in den DWS ESG Balance investiert, ergeben heute?

Fremdvermietete Immobilien können eine Möglichkeit sein, einen zusätzlichen Einkommensstrom aufzubauen. Doch häufig können wir diese Investments nicht streuen, müssen uns verschulden und die tatsächliche Rendite fällt gerade in den guten Lagen weiterhin nicht befriedigend aus.

ETF-Sparpläne sind heute für viele Anleger bereits zur Normalität geworden. Dennoch verlässt sich ein großer Teil der Bevölkerung weiterhin allein auf die gesetzliche Rente und ein Eigenheim zur Altersvorsorge. Erstere befindet sich jedoch nach wie vor eher auf einer Talfahrt , was beispielsweise an den stetig steigenden Steuerzuschüssen und dem sinkenden Rentenniveau ablesbar ist. Ein Eigenheim spart zwar Mietzahlungen, erwirtschaftet aber keine Erträge, um davon später Ausgaben begleichen zu können.

Der Kapitalmarkt bietet Vorteile

Die Börse bietet hier für fast alle Einkommen und Vermögen eine gute Gelegenheit, langsam, aber sicher ohne Kredit und mit breiter Streuung einen zusätzlichen Ertragsstrom aufzubauen.

Dafür können Mischfonds wie der DWS ESG Balance eine gute Lösung sein. Sie investieren neben Aktien auch in Anleihen und zum Teil in Gold. Dies führt zu einer Verstetigung der Erträge, die sich mit einem Sparplan noch einmal verbessert.

Der DWS ESG Balance wurde im Oktober 1993 in Deutschland aufgelegt, thesauriert seine Erträge, verwaltet derzeit 282,26 Millionen Euro und wird von Morningstar mit vier von fünf Sternen ausgezeichnet (05.09.2024).

Zwar gab es in den Krisenjahren 2001 bis 2002 und 2008 auch hier Rückschläge, doch diese fielen mit -31,1 Prozent beziehungsweise -32,1 Prozent gegenüber dem breiten Aktienmarkt (DAX) mit -72,7 Prozent und -54,8 Prozent deutlich geringer aus. Für einen wirklich effizienten Vermögensaufbau ist es jedoch unabdingbar, Krisen durchzustehen und langfristig dabei zu bleiben.

Der DWS ESG Balance investiert mindestens 35 Prozent des Sondervermögens in festverzinsliche Wertpapiere, sodass maximal 65 Prozent in Aktien investiert sein dürfen. Darüber hinaus bietet der Mischfonds (wie ein Blick in das Portfolio verrät) die Möglichkeit, auch mit einer geringen Investitionssumme bereits sehr breit zu streuen.

Aus 25.000 Euro Anfangsinvestment und 500 Euro monatlich wurden…

Der DWS-ESG-Balance-Mischfonds erzielte seit Auflage eine Wertsteigerung von etwa 535 Prozent, was einer annualisierten Rendite von 6,14 Prozent entspricht (05.09.2024).

Aus 10.000 Euro wären so im Laufe der Zeit 63.500 Euro geworden.

Doch mit einer Anfangsinvestition von 25.000 Euro und regelmäßigen Käufen für 6.000 Euro jährlich (Sparsumme: 500 Euro monatlich) wäre der Anlageerfolg noch deutlich höher ausgefallen.

Insgesamt hätten wir so in 31 Jahren 211.000 Euro investiert, aus denen im Laufe der Zeit 567.540 Euro geworden wären. Dies entspricht einem Ertrag von 356.540 Euro.

Eigene Darstellung: Quelle: https://www.dws.de/gemischte-fonds/de0008474198-dws-esg-balance/#downloads

Noch wichtiger als die Endsumme sind jedoch die im Durchschnitt steigenden jährlichen Erträge. Betrugen sie zu Beginn 8.402 Euro, wären es seit Jahresanfang 2024 bereits 49.598 Euro (05.09.2024) gewesen.

Eigene Darstellung: Quelle: https://www.dws.de/gemischte-fonds/de0008474198-dws-esg-balance/#downloads

Fazit DWS-ESG-Balance-Sparplan

Der Zinseszinseffekt führt langfristig zu stetig steigenden Vermögen und Erträgen, die eine zusätzliche Einkommensquelle darstellen. Mischfonds wie der DWS ESG Balance sind eine Möglichkeit, dieses Ziel ohne zu hohe Schwankungen zu erreichen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte

