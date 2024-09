Erster Bauabschnitt des Universitätshauptgebäudes Bielefeld übergeben

Bielefeld (ots) - Ein Meilenstein für die Sanierung eines herausragenden

Gebäudes: Mit der Übergabe des ersten Bauabschnitts des Hauptgebäudes mit

komplett neuer Technik, einer hochgedämmten Gebäudehülle und einem hellen,

modernen Erscheinungsbild erhält die Universität Bielefeld ein neues attraktives

Entree. Nach Teilabriss, Neubau und einer umfassenden Modernisierung hat der

Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) das

Gebäude offiziell an die Universität übergeben.



Am Donnerstag, 5. September 2024, war es so weit: BLB NRW-Geschäftsführerin

Gabriele Willems, BLB NRW-Niederlassungsleiter Wolfgang Feldmann, Professorin

Dr. Angelika Epple, Rektorin der Universität Bielefeld, und Universitätskanzler

Dr. Stephan Becker schnitten symbolisch ein Band in den NRW-Landesfarben durch

und öffneten erstmalig für etwa 150 Gäste die Türen zum fertiggestellten ersten

Bauabschnitt (BA) des Universitätshauptgebäudes (UHG).







Modernisierung des Universitätshauptgebäudes ist eine Investition in die Zukunft

unseres Landes. Rund 75.000 Quadratmeter Fläche alleine durch den ersten

Bauabschnittund 370 Millionen Euro Baukosten, die zum großen Teil vom Land

getragen werden, sind ein eindrucksvoller Beleg dafür, wie wichtig uns eine

moderne Infrastruktur ist. Mein Dank gilt unseren Partnern vom Bau- und

Liegenschaftsbetrieb NRW und der Universität Bielefeld, mit denen wir gemeinsam

eine der größten Hochschulbaumaßnahmen stemmen. Davon profitieren unsere

Studentinnen und



Studenten genauso wie der Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort

Nordrhein-Westfalen."



"Der erfolgreiche Abschluss dieses ersten Großprojekts am Hauptgebäude der

Universität Bielefeld ist ein Beweis für das technische Können des BLB NRW und

unsere Fähigkeit, große und komplexe Bauvorhaben erfolgreich umzusetzen. Es

zeigt auch, dass der BLB NRW in der Lage ist, innovative und nachhaltige

Lösungen zu realisieren. Wir gestalten Räume, die Zukunft ermöglichen - Orte, an

denen Lernen, Forschen und Zusammenarbeiten auf höchstem Niveau stattfinden

können. Damit leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur gesellschaftlichen

Entwicklung und zur nachhaltigen Verbesserung der Bildungsinfrastruktur", lobt

Gabriele Willems das Erreichte. In diesem Zusammenhang dankt Willems

insbesondere dem Projektteam der Niederlassung für die geleistete Arbeit.



Professorin Dr. Angelika Epple, Rektorin der Universität Bielefeld, sieht die

Chancen, die das neue Entree und die dahinterliegenden sanierten Bereiche des

Hauptgebäudes für Studium und Lehre der Universität Bielefeld bieten. An Seite 2 ► Seite 1 von 3



