Brandenburger AfD legt zu - SPD kann Abstand nicht verringern

POTSDAM (dpa-AFX) - Die AfD hat nach einer neuen Umfrage zur Landtagswahl zugelegt und bleibt in der Wählergunst vorn. Auch die SPD gewinnt an Zuspruch, kann aber ihren Abstand als zweitplatzierte Partei nicht verringern. Das geht aus dem aktuellen "Brandenburg-Trend" des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag des ARD-Politikmagazins "Kontraste" vom Rbb hervor.

Am 22. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Für die repräsentative Umfrage wurden am 3. und 4. September insgesamt 1207 Wahlberechtigte in Brandenburg befragt.