Sachsen-Anhalt/Wirtschaft/Gesundheit / Mehr Hygiene-Verstöße in Sachsen-Anhalts Betrieben

Halle/MZ (ots) - Ungeziefer in der Küche oder Zusatzstoffe verschwiegen: Die

Lebensmittelkontrolleure in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr deutlich

mehr gravierende Verstöße festgestellt. Das teilte das Landesverwaltungsamt

(LVWA) auf Anfrage der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung

(Freitagausgabe) mit. In 38 Fällen waren die Mängel so groß, dass Betriebe

kurzzeitig oder dauerhaft schließen mussten, im Jahr davor waren es nur 15.

Verhängt wurden auch 286 Bußgelder (2022: 262).



Die Ursachen für den Anstieg seien vielschichtig, sagt Jens Pröhl, leitender

Tierarzt im Referat Veterinär und Verbraucherschutz. Es habe neben den

planmäßigen Kontrollen viele anlassbezogene Besuche gegeben. Inspiziert wurden

vor allem Gaststätten, Filialen im Einzelhandel, Mastbetriebe und

Schlachtereien. "Überwiegend wird aufgrund von unhygienischen Zuständen

geschlossen. Von außen sieht es gut aus, hinten ist es nicht mehr so

appetitlich." Kontrolliert wurden rund 12.000 Betriebe, 994 Mängel (2022: 907)

wurden festgestellt - das sind acht Prozent.







Kennzeichnungspflichten. Gründe für Schließungen waren unter anderem

"gravierende Mängel bei der Schädlingsbekämpfung oder im Umgang mit

Lebensmitteln", so Pröhl. So seien Kakerlaken, Schimmel und Listerien-Keime

nachgewiesen worden. Zuletzt hatte ein Fleischdirektvermarkter in Wolferode

(Mansfeld-Südharz) seine Zulassung verloren, nachdem verweste Schweinekadaver

gefunden worden waren. Er war Behörden bereits durch andere Vorfälle bekannt. Im

Juli schloss das LVWA den Betrieb.



Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Noch 2019 gab es in Sachsen-Anhalt rund 30.000

Kontrollen, 2020 rund 22.000 - das Niveau hat sich danach kaum verändert. "Das

hat auch mit geänderten Vorschriften zu tun. Die Kontrollfrequenzen sind in

einigen Bereichen nicht mehr so eng", erklärt Pröhl. Allerdings vollziehe sich

derzeit ebenso "ein Generationswechsel" bei den Lebensmittelkontrolleuren.

Stellen sollen zwar überwiegend wieder besetzt werden. "Leider gibt es jedoch

auf dem Arbeitsmarkt so gut wie keine fertig ausgebildeten

Lebensmittelkontrolleure."



