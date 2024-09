HONOR entfaltet eine Zukunft voller Möglichkeiten mit dem rekordbrechenden HONOR Magic V3 auf der IFA 2024

BERLIN, 5. September 2024 /PRNewswire/ -- Die globale Technologiemarke HONOR kündigte heute auf der IFA 2024 ihre bahnbrechenden KI-fähigen Hardwarefunktionen und eine kollaborative KI-Datenschutzarchitektur an, mit der sie ihr Engagement für innovative Möglichkeiten in einer KI-gesteuerten Welt unterstreicht Auf der Veranstaltung wurden auch die neuesten KI-gesteuerten Flaggschiff-Geräte von HONOR vorgestellt, darunter das HONOR Magic V3, das flachste nach innen faltbare Smartphone der Welt, sowie der schlanke und künstlerische Laptop HONOR MagicBook Art 14, die innovative digitale Leinwand HONOR MagicPad 2 und der stylische Gesundheitstracker HONOR Watch 5.

„KI verändert unsere Branche grundlegend, bereichert und schafft neue Erfahrungen, die die Kreativität und Produktivität von Verbrauchern auf der ganzen Welt Tag für Tag verbessern", sagte George Zhao, CEO von HONOR. „Unsere Rolle als Anbieter intelligenter Geräte verschafft uns einen unglaublichen Zugang zu den Verbrauchern. In Kombination mit unserem Fachwissen über Geräte fließt dies in unsere KI-Roadmap ein, die es uns ermöglicht, persönliche, intuitive und sichere KI-Erlebnisse zu schaffen, die den Bedürfnissen der Verbraucher am besten entsprechen. Wir hoffen, dass wir mit all unseren neuen Flaggschiff-Geräten menschenorientierte KI-Erlebnisse bieten können, die die Verbraucher als wirklich magisch empfinden werden."

Während der Präsentation hob HONOR auch die Zusammenarbeit mit Google Cloud hervor. „Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit HONOR zu vertiefen", sagte Matt Waldbusser, Managing Director of Global Solutions and Consumer AI bei Google Cloud. „Durch die Integration von Googles KI-Modellen und Cloud-Technologie gibt HONOR den Magic V3-Nutzern die Möglichkeit, aufregende neue Möglichkeiten mit KI in ihrem täglichen Leben zu genießen."

HONOR Magic V3: Das dünnste faltbare Telefon der Welt mit robuster Leistung

Mit dem jetzt Verbrauchern weltweit vorgestellten neuen HONOR Magic V3, dem dünnsten nach innen faltbaren Telefon der Welt mit verbesserter Haltbarkeit, verbessertem Akku, Display und verbesserter KI-Erfahrung, hat HONOR die Grenzen für faltbare Geräte weiter verschoben.