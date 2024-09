Fairer Wettbewerb braucht schärfere Kontrollen

Berlin (ots) - Nachdem die SPD-Bundestagsfraktion in ihrem jüngstenPositionspapier (https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/temu-shein-spd-fraktion-fordert-abschaffung-der-zollfreigrenze-a-c7775773-5ff4-43a9-afc0-9d9d39ed0426) umfassende Punkte vorgelegt hat, den fairen Wettbewerb im E-Commerce gegenasiatische Plattformen zu schützen, hat nun auch dasBundeswirtschaftsministerium einen "Aktionsplan E-Commerce" angekündigt (https://www.capital.de/wirtschaft-politik/aktionsplan-gegen-temu---shein--wirtschaftsministerium-prueft-massnahmen-35039170.html) . Daniela Bleimaier, Leiterin PublicAffairs Deutschland & Regionales, begrüßt die Vorschläge und mahnt zu raschemHandeln:"Europa verfügt bereits über umfassende Regeln(https://bevh.org/positionen/asiatische-plattformen/braucht-wir-mehr-regeln) fürfairen Wettbewerb. In zahlreichen Gesprächen mit der Politik haben wir dahereine konsequente Umsetzung gefordert. Wenn wir effektivere Kontrollen und eineAbsenkung der Zollfreigrenze wollen, brauchen wir mehr Manpower in denMarktüberwachungsbehörden, an den Zollgrenzen, und mehr Digitalisierung. Wirerwarten als nächsten Schritt, dass die EU-Kommission in einem bereitserwarteten Kommuniqué auf die Vorschläge eingeht."Pressekontakt:Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)Frank DüsslerFriedrichstraße 60 (Atrium)10117 BerlinMobil: 0162 2525268mailto:frank.duessler@bevh.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/52922/5858667OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)