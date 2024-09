Unentschlossen nach Daten - Warten auf Job-Bericht

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag nach einem nervösen Handel ohne klaren Trend geschlossen. Im Verlauf hatten insbesondere die zuletzt arg gebeutelten Technologie-Indizes mehrfach ihre Richtung geändert; letztlich legten sie etwas zu. Die Standardwerte hingegen gaben nach. Vor dem mit Spannung erwarteten monatlichen Arbeitsmarktbericht am Freitag waren Konjunkturdaten gemischt ausgefallen. Sie gaben den Anlegern keine Orientierung.

Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,54 Prozent auf 40.755,75 Punkte nach unten. Das Börsenbarometer hatte erst am Freitag ein Rekordhoch erklommen. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,30 Prozent auf 5.503,41 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,05 Prozent auf 18.930,33 Zähler zu./la/jha/