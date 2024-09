Networking bei Veranstaltungen: Torsten Pinter vom Hotel Sempachersee gibt Tipps

Doch wie kann man sicherstellen, dass man seine Chancen optimal nutzt? In diesem Beitrag beleuchtet Torsten Pinter vom bekannten Hotel Sempachersee in der Schweiz die wichtigsten Aspekte des erfolgreichen Networkings, von der gezielten Vorbereitung und der Auswahl der richtigen Events über effektive Kommunikationstechniken bis hin zur Nachbereitung.

Die richtige Vorbereitung des Networkings

Eine gründliche Vorbereitung ist der Schlüssel zu erfolgreichem Networking bei Veranstaltungen, z. B. in einem modernen Kongresshotel. Beginnen Sie damit, sich umfassend über das Event zu informieren. Wer wird daran teilnehmen? Welche Unternehmen und Branchen sind vertreten? Diese Informationen helfen Ihnen, gezielt auf die Veranstaltung zuzugehen und sich mental auf Gespräche mit potenziellen Geschäftspartnern vorzubereiten. Setzen Sie sich klare Ziele: Möchten Sie neue Kunden gewinnen, Kooperationspartner finden oder einfach Ihr Netzwerk erweitern? Ein gut durchdachter Plan und eine klare Zielsetzung erleichtern es, während des Events fokussiert zu bleiben und Ihre Zeit effizient zu nutzen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Vorbereitung ist das Erstellen eines überzeugenden Elevator Pitches. Ein Elevator Pitch ist eine kurze, prägnante Darstellung dessen, wer Sie sind, was Sie tun und welchen Nutzen Ihre Tätigkeit für andere hat. Üben Sie diesen Pitch, bis er flüssig und natürlich klingt, und passen Sie ihn gegebenenfalls an Ihr Publikum an. Darüber hinaus sollten Sie ausreichend Visitenkarten bereithalten und sicherstellen, dass Ihr LinkedIn-Profil aktuell und professionell gestaltet ist. Eine gute Vorbereitung ermöglicht es Ihnen, selbstbewusst und gut organisiert aufzutreten, was einen positiven ersten Eindruck hinterlässt und die Basis für erfolgreiche Businesskontakte schafft.

Die richtigen Veranstaltungen auswählen

Die Auswahl der richtigen Veranstaltungen ist entscheidend für erfolgreiches Networking. Beginnen Sie damit, Events zu identifizieren, die zu Ihren Zielen und Ihrer Branche passen. Branchenmessen, Fachkonferenzen und spezielle Networking-Events bieten oft die besten Gelegenheiten, um relevante Kontakte zu knüpfen. Nutzen Sie Veranstaltungskalender, Online-Plattformen und Branchenverbände, um sich über kommende Events zu informieren. Achten Sie darauf, Veranstaltungen zu wählen, bei denen die Teilnehmerstruktur Ihren Zielgruppen entspricht.