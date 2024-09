Zeus North America Mining Corp. meldet Aufstockung der zuvor angekündigten Privatplatzierung

Vancouver, British Columbia, 5. September 2024 / IRW-Press / Zeus North America Mining Corp. (ehemals Umdoni Exploration Inc.) (CSE:ZEUS)(OTCQB:ZUUZF)(FRANKFURT:O92) (das „Unternehmen“ oder „Zeus“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Volumen seiner am 30. Juli 2024 angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung (die „Platzierung“) aufgestockt hat und nun beabsichtigt, durch die Ausgabe von bis zu 5.664.400 Einheiten („Einheiten“) zu einem Preis von 0,25 $ pro Einheit einen Bruttoerlös von bis zu 1.416.100 $ zu erzielen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant auf den Erwerb einer ganzen Aktie (jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zu einem Preis von 0,35 $ pro Aktie innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach Abschluss der Platzierung.

Für die gesamte Platzierung oder einen Teil davon können Vermittlungsgebühren (Finder‘s Fees) fällig werden, die der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und die Börse unterliegen.

Der Erlös aus der Platzierung werden für Explorationsprogramme auf den Kupferprojekten des Unternehmens in Idaho, einschließlich des Vorzeigeprojekts Cuddy Mountain, sowie als allgemeines Working Capital verwendet werden.

Der Abschluss der Platzierung unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen und der Zustimmung durch die Canadian Securities Exchange.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch werden die Wertpapiere in einer Rechtsordnung verkauft, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz von 1933“) noch gemäß den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten ausgenommen.