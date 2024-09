DeFi Technologies und Professional Capital Management schließen sich zusammen, um in den US-Markt für ETFs einzusteigen

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Toronto (ots/PRNewswire) -- Ankündigung der Partnerschaft : DeFi Technologies Inc. und ProfessionalCapital Management (unter der Leitung von Anthony Pompliano) haben sichzusammengeschlossen, um die Chancen auf dem schnell wachsenden US-Markt fürbörsengehandelte Fonds (ETF) zu nutzen.- Nutzung von Fachwissen für Marktinnovationen : Diese Partnerschaft verbindetdie Expertise von DeFi Technologies im Bereich digitaler Asset-ETPs durch ihreTochtergesellschaft Valour Inc. mit dem Erfolg von Professional CapitalManagement beim Aufbau profitabler Unternehmen und der Nutzung derMedienreichweite.- Strategische Marktpositionierung : Die Partnerschaft zielt darauf ab,innovative ETF-Lösungen anzubieten, die den sich entwickelnden Bedürfnissender US-Anleger gerecht werden, und gleichzeitig die einzigartige Marke undMarktpositionierung von DeFi Technologies und Anthony Pompliano zu nutzen, umeine starke Präsenz auf dem nordamerikanischen ETF-Markt aufzubauen.TORONTO, 6. September 2024 /PRNewswire/ - DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC:DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenztraditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen leistet ("DeFi "), freut sich, die Partnerschaft mit Professional Capital Managementbekannt zu geben, einer disruptiven Investmentfirma, die sich daraufkonzentriert, selbstbestimmten Anlegern einzigartigeKapitalallokationsmöglichkeiten zu bieten. Diese strategische Partnerschaft wirdsich auf die Identifizierung und Nutzung von Markteintrittsmöglichkeiten imBereich der schnell expandierenden börsengehandelten Fonds (" ETF" ) in denVereinigten Staaten konzentrieren.In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich das Wachstum der ETFs als einer derbahnbrechendsten Trends in der Vermögensverwaltungsbranche erwiesen. Anfang 2024wird das gesamte verwaltete Vermögen (" AUM ") der in den USA börsennotiertenETFs mehr als 7,5 Billionen US-Dollar betragen und seit 2010 mit einerbeeindruckenden durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (" CAGR" ) von etwa15 % wachsen. Dieses Wachstum, das fast dreimal so hoch ist wie das dertraditionellen Investmentfonds, wurde durch die zunehmende Beliebtheit vonbörsengehandelten Fonds sowohl bei institutionellen als auch bei privatenAnlegern angeheizt.Fachwissen überbrücken, um Innovation voranzutreibenProfessional Capital Management, gegründet von dem Unternehmer und InvestorAnthony Pompliano, ist eine Investmentgesellschaft, die Unternehmen aufbaut, umselbstverwalteten Anlegern einzigartige Investitionsmöglichkeiten zu bieten. In