MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Terror/München:

"Mitten in München ist auf Polizisten scharf geschossen worden (.) Das ist ein offener Angriff auf Repräsentanten des freiheitlichen Staates und damit auf uns alle. (.) Überfordert kann ein Mensch sein; der Rechtsstaat darf es nicht sein. (.) In München war offenbar der Staat in Gestalt seiner Beamten das Ziel. Der Angriff wurde abgewehrt. Die Staatsdiener in der Polizei, der Bundeswehr, beim Zoll, in den Kommunen und Schulen, also diejenigen, die in der ersten Reihe stehen, sind der politischen Führung oft meilenweit voraus. Sie wissen, was die Stunde geschlagen hat - und machen auf souveräne Weise das Beste daraus. Die Politik darf sie nicht im Regen stehen lassen. Sie muss sie stärken und alles dafür tun, dass nicht nur Europa, sondern auch Deutschland ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts bleibt."/yyzz/DP/nas