BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Hamburger Hafen-Deal:

"Trotz drastischer Kritik aus den eigenen Reihen wurde der Hafendeal mit rein betriebswirtschaftlichen Überlegungen erzielt. Auf lange Sicht ist das eine Katastrophe, auch wenn für kurze Zeit etwas Geld in die Haushaltskasse gespült wird. Denn Hamburg wird draufzahlen, sowohl was die Finanzierung, als auch die Gestaltungshoheit über Stadt und Gesellschaft angeht. Man hätte umdenken sollen, volkswirtschaftlich überlegen und dies in die strategische Planung einfließen lassen. Denn: Öffentliche Daseinsfürsorge und Stadtentwicklung gehören in die öffentliche Hand. Hier gilt ein klares Nein zu jeglicher Privatisierung und zum Ausverkauf der Hansestadt Hamburg. Nur so kann eine Entwicklung von Hafen und Stadt im Sinne der Hamburger Bevölkerungsmehrheit stattfinden."/DP/jha