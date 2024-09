COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu K-Frage in der CDU:

"Wenn Markus Söder sich eine Form von Restchance bewahren will, sollte er bedenken, dass es seine Unerbittlichkeit war, die vor drei Jahren noch den größten Armin-Laschet-Skeptiker von ihm wegtrieb. (... ) Ein Spaziergang wird die letzte Wegstrecke aber auch für Friedrich Merz nicht. Da sind zum Beispiel die Gefahren, die sich nun bei der Koalitionsbildung in Thüringen und Sachsen auftürmen. Unregierbarkeit oder schier undenkbare Kompromisse mit BSW und womöglich gar Linken - so die Aufstellung. Söder kann also die Blätter draußen in Ruhe noch gelber werden lassen und abwarten, ob Merz nicht doch noch zu Fall kommt."/DP/jha